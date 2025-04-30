ΣΥΡΙΖΑ για καταδίκη Πολάκη: δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη

Η σημερινή καταδίκη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλου Πολάκη ερήμην (!) για συκοφαντική δυσφήμιση δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και στην ανακοίνωση συμπληρώνεται: «Ό,τι ζήτησε στη Βουλή χθες ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αδ. Γεωργιάδης, έγινε πράξη σήμερα από το μονομελές πρωτοδικείο.

Ο εισαγγελέας και ο πρωτοδίκης απέρριψαν το απολύτως δικαιολογημένο αίτημα αναβολής για λόγους υγείας των Συνηγόρων του κ. Πολάκη και το αίτημα διακοπής της δίκης για μια εβδομάδα και προχώρησαν σε καταδίκη ερήμην του. Οι πρακτικές αυτές εντείνουν τη δυσπιστία των Ελλήνων πολιτών για την επιλεκτική ευαισθησία της Δικαιοσύνης.

Οι πανηγυρισμοί, ωστόσο, του κ. Γεωργιάδη και της, παραμένουσας στο απυρόβλητο από τους εισαγγελείς, «Ομάδας Αλήθειας» είναι χαρακτηριστικοί. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί πλήρως τα έργα του κ. Γεωργιάδη και των προστατευόμενών του, που καθημερινά υποβαθμίζουν τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, προς όφελος συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων».



Πηγή: skai.gr

