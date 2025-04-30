Για το ταξίδι του το Σάββατο στη Βόρεια Κύπρο, για την Ελλάδα, τη συνεργασία της Τουρκίας με την Ιταλία στην αμυντική βιομηχανία, για τον πόλεμο στο Ισραήλ αλλά και για μια πιθανή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από τη Ρώμη.

Για το ταξίδι του στην Κύπρο

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο ταξίδι της TEKNOFEST αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Κύπρο. «Αν θέλει ο Θεός, το Σάββατο θα είμαστε στη Βόρεια Κύπρο. Όπως γνωρίζετε, χτίσαμε ένα υπέροχο κτίριο του Κοινοβουλίου και ένα προεδρικό μέγαρο στη Βόρεια Κύπρο. Και τα δύο είναι αξιοζήλευτα έργα. Από την άλλη, κάνουμε βήματα για να ξεκινήσει η ανέγερση δικαστικών κτιρίων. Έχουμε δημιουργήσει ένα πραγματικά υπέροχο έργο εκεί, με τους δημόσιους κήπους και τον εξοπλισμό του, και θα είμαστε εκεί το Σάββατο» είπε ο Ερντογάν.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αφήσουμε πίσω τα ιστορικά προβλήματα με μια λύση δύο κρατών στο νησί της Κύπρου και προχωράμε το έργο μας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αναγνώριση της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου". Ως Τουρκία δεν θα αφήσουμε ποτέ την ΤΔΒΚ μόνη και έρημη. Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, είναι ιστορική και ανθρωπιστική μας ευθύνη να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε πλατφόρμα. Είμαστε εξαιρετικά αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύουμε ότι ο Τουρκικός Κόσμος θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αδελφούς του» τόνισε ο Ερντογάν.

Για την αμυντική συνεργασία με την Ιταλία

Ερωτηθείς για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας- Ιταλίας, ο Ερντογάν σχολίασε ότι «υπάρχει ισχυρό δυναμικό για συνεργασία και κοινά έργα μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας. Ένας από τους τομείς συνεργασίας μας με την Ιταλία είναι η αμυντική βιομηχανία. Από αυτή την άποψη, τόσο οι επενδύσεις των εταιρειών μας εκεί όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ιταλικών εταιρειών για την Τουρκία, επηρεασμένο από τη γεωγραφική και πολιτιστική εγγύτητα, είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Αξιολογούμε τις ευκαιρίες συνεργασίας όχι μόνο στην αμυντική βιομηχανία αλλά και σε τομείς προσανατολισμένους στην υψηλή τεχνολογία, όπως η αεροπορία και το διάστημα.

Η αμυντική βιομηχανία είναι ένας τομέας στον οποίο εστιάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες τον τελευταίο καιρό. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα από αυτή την άποψη όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε φτάσει σε κάποια απόσταση. Συνεχίζουμε την πρόοδό μας.

Τα οπλικά συστήματα, αεροπορικά, χερσαία και θαλάσσια πυρομαχικά και εξοπλισμός που αναπτύσσουμε παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Η Ιταλία είναι μια χώρα με εμπειρία στην αμυντική βιομηχανία. Η αμοιβαία μεταφορά τεχνολογίας θα ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και θα προσφέρει στην Ιταλία μια νέα προοπτική και ενέργεια. Η αλληλεγγύη που θα δημιουργήσουμε με μια σημαντική χώρα όπως η Ιταλία σε αυτόν τον τομέα θα αυξήσει την απόσταση που θα διανύσουν οι χώρες μας. Η άποψή μας για αυτό το θέμα είναι να πετύχουμε τον στόχο μας για 100% εγχώρια και εθνική αμυντική βιομηχανία.

Για την Ελλάδα

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα λέγοντας ότι «προσπαθούμε επίσης να αναπτύξουμε σχέσεις με την Ελλάδα βασισμένες στη συνεργασία, την καλή γειτονία, τη φιλία και τη συμμαχία» σχολίασε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και σε μια πιθανή συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Θα συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον κ. Τραμπ με την πρώτη ευκαιρία. Η τηλεφωνική μας συνομιλία ήταν εγκάρδια, παραγωγική και φιλική. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι έχουν βάθος. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και πολλά βήματα να κάνουμε. Για το λόγο αυτό, τα υπουργεία μας συνεχίζουν το έργο τους για τη συνάντηση που θα διαμορφώσει την πορεία των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα αυτού εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο αυτών των μελετών. Έχουμε κατά καιρούς επαφές με τον κ. Τραμπ μέσω τηλεφωνικής διπλωματίας. Πιστεύω ότι ο φίλος μου Τραμπ και εγώ θα προσθέσουμε μια πολύ διαφορετική δυναμική στις διμερείς μας σχέσεις στη νέα εποχή. Υποστηρίζουμε επίσης το όραμά του για ειρήνη, ειδικά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Χαιρετίζουμε που λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Βλέπουμε ότι εμείς, ως δύο ηγέτες, καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον για το θέμα της Συρίας. Φυσικά, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συμβιβασμούς για εύλογους λόγους σε τομείς όπου έχουμε διαφορετικές απόψεις. Είμαστε δύο ηγέτες που πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσω διαλόγου και διπλωματίας να ξεπεράσουμε ζητήματα που θεωρούνται κίνδυνοι από διαφορετικούς κύκλους μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη συνάντηση με τη Μελόνι

Επίσης, σχολίασε τη συνάντηση που είχε με την ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

«Στις συναντήσεις μας με τον Ιταλό Πρόεδρο και ιταλίδα Πρωθυπουργό, τους εξέφρασα ότι αναμένουμε συγκεκριμένες συνεισφορές από την Ιταλία, η οποία έχει αποδείξει με συνέπεια την υποστήριξή της στη διαδικασία ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς αυτή την κατεύθυνση. Τονίσαμε στις συναντήσεις μας την κρίσιμη σημασία της Τουρκίας για την οικονομική και στρατιωτική ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο που συζητείται έντονα η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας σε στενό συντονισμό για αυτά τα θέματα. Συζητήσαμε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο και στο διπλωματικό τραπέζι στο πλαίσιο της Ουκρανίας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και αναφέρθηκε σε μια πιθανή συνεργασία των δύο χωρών στην Αφρική.

«Η Ιταλία μας έχει κάνει μια πρόταση να κάνουμε κοινά βήματα, ειδικά στην Αφρική. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει λόγος να μην συνεργαστούμε. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα με την Ιταλία. Εξέφρασα και στην κ. Μελόνι κατά τη συνάντησή μας ότι είμαστε θετικοί σε αυτή την προσφορά. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν προσδοκίες από την Αφρική αυτή τη στιγμή. Η προσέγγισή μας στην Αφρική είναι σαφής. Έχουμε κάνει ιστορικά βήματα σε πολλούς τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ανθρωπιστική βοήθεια και η διπλωματία με την Αφρική. Έχουμε δημιουργήσει μια σχέση με τα μάτια και «win-win» με τις αφρικανικές χώρες και την επεκτείνουμε. Θα χαρούμε να επεκτείνουμε τη βάση συνεργασίας μας στην αφρικανική ήπειρο με δυτικές χώρες που συμμερίζονται αυτήν την προσέγγιση. Από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε πάντα διμερείς και τριμερείς συνεργασίες και συνεργασίες» δήλωσε ο Ερντογάν.

Για το Ισραήλ

Τέλος, ο Ερντογάν μίλησε για τον πόλεμο στη Γάζα ο οποίος κατηγόρησε για ακόμα μια φορά το Ισραήλ ότι «καταβάλλει προσπάθειες να σκορπίσει σύγκρουση, αίμα και δάκρυα στην περιοχή μας».

«Σταδιακά διευρύνει το κύμα βίας και επιθετικότητας που ξεκίνησε στις παλαιστινιακές πόλεις, ιδιαίτερα στη Γάζα. Το αίμα που χύσαν στον Λίβανο και τα δεινά που προκάλεσαν στον λιβανικό λαό είναι προφανή. Τώρα άρχισαν να απλώνουν τη φωτιά στη Συρία και να χύνουν αίμα και εκεί. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο συριακό έδαφος είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης του θετικού κλίματος που ξεκίνησε με τη νέα διοίκηση στη Συρία. Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι πρόκληση και είναι απαράδεκτο. Θα δείξουμε την αντίδρασή μας ποικιλοτρόπως σε κάθε προσπάθεια να σύρουμε τη γειτονική μας Συρία σε ένα νέο βάλτο αστάθειας. Το μέλημά μας δεν είναι περισσότερες συγκρούσεις στην περιοχή μας, αλλά περισσότερη ειρήνη και ηρεμία» κατέληξε ο Ερντογάν

