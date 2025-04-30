Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όπου και συναντήθηκε με Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Οι δυο τους συζήτησαν για θέματα της ομογένειας, την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση:

«Είχα σήμερα την ιδιαίτερη τιμή να γίνω αποδεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ιδιαιτέρως στην Πατριαρχική Αστική σχολή Μαρασλή, η οποία ανακαινισμένη αποτελεί ένα πραγματικό σύμβολο της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη.

Η ευχή μας είναι κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει ως εκπαιδευτικό παιδαγωγικό κέντρο της πολίτικης ρωμιοσύνης με παιδαγωγούς και με μαθητές. Είχα μία μακρά και εξαιρετικά ωφέλιμη κατ ιδίαν συζήτηση με τον Πατριάρχη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα της ομογένειας, την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία αφορούν και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η ελπίδα μας είναι στο μέλλον να επαναλειτουργήσει. Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό σύμβολο οικουμενικότητας, ανεκτικότητας και πολιτισμού.

Η ελληνική πολιτεία θα στέκεται πάντοτε αρωγός στη δράση, στη δράση αλληλεγγύης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία στηρίζει όχι μόνον την ορθοδοξία αλλά και τις μεγάλες κοσμοθεωρητικές αρχές της αγάπης, της αλληλεγγύης, τις οποίες οφείλουν σε τόσο ταραγμένη περίοδο για τον κόσμο, να διέπουν τις ανθρώπινες και τις διακρατικές σχέσεις.»

Πηγή: skai.gr

