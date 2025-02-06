Βουλή: Με φόντο την προανακριτική η τρίτη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μέσα σε ένα εξαιρετικά διχασμένο κοινοβουλευτικό τοπίο, λίγες μόνο ώρες μετά και την κατάθεση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου, η Βουλή προχωρά στην τρίτη ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιχειρώντας μάλιστα να εντείνει την πίεση που ασκεί προς την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση βάζει στο κάδρο και τον προτεινόμενο από την πλειοψηφία Κώστα Τασούλα, καταγγέλλοντας τον για απόκρυψη δικογραφιών για την τραγωδία στα Τέμπη, με ορισμένα κόμματα να ζητούν ακόμα και την απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αποκρούει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μομφή περί συγκάλυψης, προσάπτοντας στην αντιπολίτευση εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Σε ό,τι αφορά την σημερινή ψηφοφορία, εκπλήξεις δεν θα υπάρξουν και «λευκός» καπνός δεν θα βγει, καθώς αν και ο πήχης έχει πέσει, κανένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων δεν συγκεντρώνει τα 3/5 του όλου του συνόλου των βουλευτών (180) που απαιτείται για την εκλογή στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Με τα έως τώρα δεδομένα, ο Κώστας Τασούλας θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, όπου προϋπόθεση είναι η απόλυτη πλειοψηφία (151 θετικές ψήφοι).

Πώς ψήφισαν οι 300 στις 2 πρώτες ψηφοφορίες

Στις δύο προηγούμενες άκαρπες ψηφοφορίες – όπου ο πήχης ήταν τα 2/3 των βουλευτών –ο Κωνσταντίνος Τασούλας συγκέντρωσε εκτός από τη στήριξη των 156 γαλάζιων βουλευτών, ακόμη τεσσάρων ανεξαρτήτων, μεταξύ αυτών και του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Τις 34 θετικές ψήφους άγγιξε ο Τάσος Γιαννίτσης με την προσθήκη των ανεξάρτητων Πέτρου Παππά, Ράνιας Θρασκιά και Μπαράν Μπουρχάν, πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που πάντως έμεινε στην τρίτη θέση. Ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά, βρέθηκε η Λούκα Κατσέλη, αν και προτεινόμενη από το 3ο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα, με την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει εκτός από την Νέα Αριστερά, την στήριξη των Αθηνά Λινού, Γιάννη Σαρακιώτη και Αρετής Παπαϊωάννου. Συνολικά 14 θετικές ψήφους έλαβε ο Βορειοηπειρώτης Κώστας Κυριακού από τη Νίκη. Με την προϋπόθεση πάντως ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα συμμετέχουν και οι 300 βουλευτές, τα «παρών» φαίνεται πως θα αγγίξουν εκ νέου τα 52, σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση μετά τον κ. Τασούλα. Εκτός από το ΚΚΕ, την Ελλληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και τους Σπαρτιάτες, «παρών» θα δηλώσουν και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στον Στ. Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ίδια στάση θα κρατήσει και ο μέχρι πρότινος συνάδελφός τους στον ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης αλλά και προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, Γιώργος Ασπιώτης και Μιχάλης Γαυγιωτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.