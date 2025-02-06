Τέμπη: Μία μόνο συζήτηση στη Βουλή θέλει η κυβέρνηση

Της Δώρας Αντωνίου

Μία μόνο συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των Τεμπών επιθυμεί η κυβέρνηση και οι σχετικές αποφάσεις φαίνεται ότι έχουν ληφθεί. Στην κυβερνητική ηγεσία εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν στην αντιπολίτευση ελεύθερο το πεδίο ανάληψης επαναλαμβανόμενων πρωτοβουλιών για να έρχεται και να επανέρχεται προς συζήτηση το ζήτημα των Τεμπών. «Ή πρόταση δυσπιστίας θα γίνει ή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση. Όχι και τα δύο» αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος του πρωθυπουργικού επιτελείου. Στο ερώτημα πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμείνουν και στα δύο αιτήματα - όπως άλλωστε έχουν προαναγγείλλει - η απάντηση είναι σαφής: «Θα ικανοποιήσουμε το ένα από τα δύο αιτήματα. Δεν θα λέμε δύο φορές τα δύο πράγματα. Ο,τι είναι να ειπωθεί, θα αναλυθεί στη μία διαδικασία που θα επιλεγεί. Δεν υπάρχει λόγος να επανερχόμαστε στα ίδια», επισημαίνει το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Η κυβέρνηση, που μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό από τον όγκο των διαδηλώσεων για τα Τέμπη δύο χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα, επιδιώκει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, εμφανίζεται αποφασισμένη να μη δώσει τη δυνατότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν προκειμένου να διατηρήσουν το θέμα των Τεμπών στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η στρατηγική της αντιπολίτευσης, κάτι που έχει φανεί από τα αιτήματα που ήδη έχουν κατατεθεί για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αλλά και από την προαναγγελία της πρόθεσης για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Η απόφαση της κυβέρνησης να πάει σε μια συζήτηση, πάντως, αναμένεται ότι θα ανεβάσει και πάλι το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν ότι σταδιακά ανακτάται ο βηματισμός και διαμορφώνονται οι συνθήκες για να ξεπεραστεί η κρίση, με έμφαση στο να αποδυναμωθούν οι καταγγελίες για συγκάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις ότι πρώτη η κυβέρνηση επιθυμεί να μάθει τι ακριβώς συνέβη και στην κατεύθυνση αυτή έχει διευκολύνει τις αρμόδιες Αρχές όπου χρειάστηκε, η αποδοχή του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται και πάλι σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει, να διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Βεβαίως, κάθε άλλο παρά μπορεί να προεξοφληθεί ότι η υπόθεση των Τεμπών μπορεί έτσι εύκολα να ξεπεραστεί. Τα αναμενόμενα πορίσματα, πρώτα του ΕΜΠ, που δεν αποκλείεται να συμπέσει με την ημερομηνία εκλογής του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας στις 12 Φεβρουαρίου, και του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, στις 27 Φεβρουαρίου, προεξοφλείται ότι θα αναζωπυρώσουν τη συζήτηση και θα τροφοδοτήσουν νέο κύμα αντιδράσεων. Παράλληλα, η επέτειος δύο ετών από το δυστύχημα, στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται ότι θα βγάλει και πάλι κόσμο στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί και να διαδηλώσει ζητώντας απαντήσεις για τα Τέμπη. Και, βεβαίως, αναμένεται η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας και η απαγγελία κατηγοριών. Είναι όλα αυτά τα κρίσιμα ορόσημα, που κάνουν δύσκολο να προεξοφληθούν η τροπή και οι διαστάσεις που μπορεί να λάβει η υπόθεση των Τεμπών προσεχώς. Μπορεί στην κυβέρνηση να θεωρούν ότι ανακτούν τον βηματισμό και την πρωτοβουλία κινήσεων, ωστόσο ουδείς μπορεί αμφισβητήσει ότι οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές και ότι νέα δεδομένα μπορούν να ανακύψουν και να ανατρέψουν ανά πάσα στιγμή τις όποιες βεβαιότητες.

Πηγή: skai.gr

