Παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα για το κράτος δικαίου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση του Ινστιτούτου που διευθύνει και φέρει το όνομά του, με τίτλο «Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη και Δημοκρατία» και θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ωδείο Αθηνών θα περιγράψει την δυστοπική κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στην Ελλάδα με την υποχώρηση του κράτους δικαίου, την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την απαξίωσή τους. Αναμένεται να τονίσει πώς η εκλογή Τραμπ, η επικράτηση της ακροδεξιάς ρητορικής και των ακροδεξιών κομμάτων εγκυμονεί συνολικούς κινδύνους και οδηγεί στο κατώφλι μιας πολύ σκοτεινής εποχής.

Ο πρώην πρωθυπουργός στην τοποθέτηση του αναμένεται να εξηγήσει ότι οφείλουμε να μην αγνοήσουμε αυτή την κατάσταση. «Φοβάμαι το σκοτάδι που μπορεί να κυοφορήσει η σημερινή απαξίωση», αναμένεται να τονίσει δίνοντας έμφαση στο ότι ο πολίτης θεωρεί πως είναι όλα στημένα και κατασκευασμένα. Θα επισημάνει πως προκαλείται η βεβαιότητα ότι πλέον το δίκαιο είναι υπό διωγμό και η αλήθεια είναι ο μεγάλος εχθρός εκείνων που εκ του Συντάγματος και της λαϊκής εντολής, έχουν καθήκον να την υπερασπίζονται.

Θα κάνει εκτενή αναφορά σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια. Για το δυστύχημα των Τεμπών και τη μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Θα μιλήσει για τις υποκλοπές, αλλά και το ναυάγιο της Πύλου. Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει προτάσεις στην κεντρική συζήτηση για το πως μπορεί να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των θεσμών και ο τρόπος απονομής δικαιοσύνης.

-Στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ο Βαγγέλης Βλάχος (αδελφός θύματος Τεμπών), ο Αλέξανδρος Γεωργούλης (συνήγορος ναυαγών Πύλου), ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος (θύμα υποκλοπών) και η Ελένη Κωστοπούλου (μητέρα Ζακ Κωστόπουλου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.