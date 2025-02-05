Αύριο, Πέμπτη, διεξάγεται η τρίτη ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής, για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς στη δεύτερη ψηφοφορία της 31ης Ιανουαρίου 2025, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη ψηφοφορία, ο προτεινόμενος από τη ΝΔ, για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, Κωνσταντίνος Τασούλας είχε λάβει 160 ψήφους, ο προτεινόμενος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Τάσος Γιαννίτσης 34 ψήφους, η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Λούκα Κατσέλη 40 ψήφους, και ο προτεινόμενος από την ΚΟ Νίκη, Κ. Κυριακού 14 ψήφους.

Στην πρώτη ψηφοφορία είχαν ψηφίσει 297 βουλευτές και είχαν καταγραφεί 49 «παρών», ενώ στη δεύτερη ψηφοφορία είχαν ψηφίσει και οι 300 βουλευτές και είχαν καταγραφεί 52 «παρών».

Στην πρώτη και τη δεύτερη ψηφοφορία απαιτείτο πλειοψηφία 200 βουλευτών, στην τρίτη ψηφοφορία προβλέπεται πλειοψηφία 3/5 δηλαδή 180 βουλευτών.

Στην περίπτωση που και αυτή δεν επιτευχθεί, θα διεξαχθεί τέταρτη ψηφοφορία, ύστερα από πέντε ημέρες (στις 12 Φεβρουαρίου) και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

Εάν τέλος, δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί ύστερα από πέντε ημέρες και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

