«Στο άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει η προβλεπόμενη και η ενδεδειγμένη αντίδραση από την πρώτη στιγμή εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Δεν υπάρχει καμία διγλωσσία, η πολιτική μας διαμορφώνεται από το ΚΥΣΕΑ και υλοποιείται από τον υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί του πεδίου και δεν πρόκειται να διστάσει απέναντι σε καμία αντίδραση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (26/6).

Απαντώντας για τη συμφωνία της Λιβύης με την Τουρκία για σεισμικές έρευνες και το πώς θα αντιδράσει η Αθήνα σε παρόμοιες έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε:

«Να πούμε αρχικά ότι με βάση τους χάρτες που έχουν κυκλοφορήσει από τη λιβυκή εταιρεία πετρελαίου, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κινείται νοτίως της μέσης γραμμής. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που λέμε και ξαναλέμε και το κάνουμε πράξη. Σήμερα έχουμε μια προδημοσίευση των συμπερασμάτων, η οποία φαίνεται ότι θα καταλήξει σε συμπεράσματα που ικανοποιούν πλήρως τις δικές μας θέσεις. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μια διμερής συμφωνία πλήρως ανυπόστατη, άκυρη και παράνομη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Οι δικές μας ενέργειες, όπως η υπογραφή ΑΟΖ με την Αίγυπτο, παράγουν αποτελέσματα, αντιθέτως, όπως και άλλες πρωτοβουλίες: ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, όπως και οι μεγάλες ερευνητικές εταιρείες που έρχονται στη χώρα μας και κατοχυρώνουν στην πράξη τις ελληνικές θέσεις».

«Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν απέδωσε καμία μομφή κατά του πρώην υπουργού Εξωτερικών και νυν υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κληθείς να σχολιάσει αν υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο υπουργών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει».

«Να δούμε πρώτα τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, όπου περιλαμβάνονται και τα ονόματα των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως πρόκειται για μια ογκωδέστατη δικογραφία, με τα στοιχεία να μην είναι υποχρεωτικό ότι αφορούν όλα αποκλειστικά αυτούς τους δυο μόνο υπουργούς.

«Πρέπει να κάτσουμε να δούμε σε τι συνίστανται αυτές οι αναφορές, δηλαδή αν αυτές περιγράφουν κάτι που έχει ποινική απαξία. Δεν μπορούμε αυτό να το γνωρίζουμε από πριν. Χρειάζεται ψυχραιμία. Η εμπειρία των προηγούμενων μηνών και των βιαστικών συμπερασμάτων με διάφορες διαρροές από μια μεγάλη δικογραφία, όπως των Τεμπών, νομίζω μας δείχνει ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε».

«Όταν μιλάμε για πολιτική αποτύπωση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, όπως των αγροτικών επιδοτήσεων, τότε δεν κρύβουμε τα λόγια μας: είναι σαφέστατο ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει για δεκαετίες στη χώρα είναι νοσηρό, με ευθύνη συνολικά όσων έχουν κυβερνήσει. Να διαβάζουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή, κάθε περίπτωση όμως είναι ξεχωριστή. Το να με ρωτάτε αν θα ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου σε κάτι που ακόμα δεν το έχουμε δει, είναι εξαιρετικά πρόωρο και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοιες συνδέσεις πριν καλά-καλά δούμε τα δεδομένα».

