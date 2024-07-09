Η καθημερινότητα πάντα είναι στόχος της κυβέρνησης, τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Αταίριαστοι», ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Όπως σημείωσε υπάρχει ένας ανασχεδιασμός που δίνει έμφαση σε αυτά τα ζητήματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπάρχει ζήτημα με την επιεική προσέγγιση των φυλακισμένων

Αναφορικά με την κρατική λειτουργία και την εγκληματικότητα (όπως την εκτέλεση νωρίς το πρωί στο Ψυχικό), ειδικά με το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός φυλακής άτομα που έχουν διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα, δήλωσε πως υπάρχει όντως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και υπήρχε για πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα επιεικής προσέγγιση (για τους φυλακισμένους) που πράγματι χρησιμοποιώντας αυτές ευμενείς διατάξεις της προηγούμενης κυβερνήσεως βγήκε κόσμος ο οποίος είχε επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει διαδικασίες για εσωτερικούς ελέγχους

Σχετικά με το κύκλωμα εκβιαστών καταστηματαρχών έκανε λόγο για μια κυβέρνηση που δεν έχει διάθεση να ανεχθεί τέτοιου είδους φαινόμενα, σημειώνοντας πως όσο ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες τόσο καλύτερα είναι γιατί σταματά η προσωπική επαφή.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε πως αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει διαδικασίες για εσωτερικούς ελέγχους και ανέφερε ότι θέλει περισσότερη προσπάθεια ώστε να έχει προληπτικό έλεγχο ο εσωτερικός έλεγχος, όχι όπως στην περίπτωση της υπόθεσης του κυκλώματος εκβιαστών μετά από καταγγελία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τη διάταξη που καταγγέλει

Για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απαγόρευση κάλυψης δικών και το νόμο 3090/2002, ο ίδιος τόνισε πως το συγκεκριμένο κόμμα είναι αυτό που ψήφισε «ναι» στη διάταξη.

«Ο Φλωρίδης το μόνο που έχει κάνει είναι ότι πρόσθεσε τώρα το διαδίκτυο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «η αντιπολίτευση μας καταδικάζει για κάτι που υπάρχει από το 2002 και κυρίως για κάτι το οποίο ψήφισε»

Σχετικά με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος σχολίασε πως παρατηρούν την διαδικασία με πολύ ενδιαφέρον και ότι δεν έχουν προτίμηση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.