Εκτέλεση στο Ψυχικό: 11 καταθέσεις «δείχνουν» τον ηθικό αυτουργό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Μετά τη σύλληψη του 44χρονου φερόμενου ως εκτελεστή, η αστυνομική έρευνα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο πλέγμα συμφερόντων με αιχμή τη Μύκονο αναζητώντας εκεί ακριβώς τον ηθικό αυτουργό.

Τα στοιχεία από το τηλέφωνο του θύματος ερευνούν οι αρχές κάνοντας ανακτήσεις των δεδομένων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα επαφές, επικοινωνίες και κινήσεις του θύματος αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που ήδη οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως έχει λάβει στο παρελθόν.

Παράλληλα οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα συνδέσουν τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία με ύποπτο ηθικό αυτουργό, ενώ μελετούν τις επαφές του 44χρονου συλληφθέντα με άτομα που δραστηριοποιούνται στο νησί της Μυκόνου.

Τι λέει η πρώην

Σοκ προκαλούν τα όσα αποκαλύπτει για το προφίλ και το παρελθόν του 44χρονου συλληφθέντα η πρώην σύντροφός του, με την οποία μάλιστα έχουν αποκτήσει κι ένα παιδί.

«Σχεδόν όσα χρόνια ζει το παιδί μου αυτός ο άνθρωπος ήταν στη φυλακή. Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη και σκέφτομαι τους συγγενείς του θύματος αλλά και το παιδί μου που πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος κακοποιητικός, ψυχικά ασταθής. Όταν κάποιος του χαλάσει αυτό που έχει στο μυαλό του και τα σχέδια του γίνεται βίαιος. Είναι επικίνδυνος.», σχολιάζει.

Η πρώην σύντροφος του 44χρονου δηλώνει άγνοια για τις υποθέσεις, στις οποίες είχε μπλεχτεί και περιγράφει πως παρουσιαζόταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το να δελεάσει και να γοητεύσει μία παρέα.

«Εμένα με έχει χτυπήσει. Δεν ήταν από την αρχή έτσι αλλά ήταν σαν κόλαση. Μπορεί να γίνει κακοποιητικό με πολλούς τρόπους και φοβάμαι ότι θα έφτανε στα άκρα», προσθέτει.

Τι λέει η νυν

Η τωρινή σύντροφος του κατηγορούμενου, ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για τη σχέση που είχε ο 44χρονος με άτομο που εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτουργός. Μάλιστα όταν της έδειξαν φωτογραφίες του, φέρεται να είπε πως όντως τον γνωρίζει και είχαν υπάρξει συνεργάτες.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ερευνούν όλα τα στοιχεία που εντόπισαν στο σπίτι του.

Ο ίδιος μέχρι στιγμής αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη.

Έντεκα καταθέσεις «φωτογραφίζουν» τον ηθικό αυτουργό

Εντεκα καταθέσεις που έχουν λάβει οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής φαίνεται να «φωτογραφίζουν» έναν πιθανό ύποπτο για την ηθική αυτουργία της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου.

Πρόκειται για καταθέσεις που έχουν ληφθεί από τρεις επιχειρηματίες, δύο άτομα που δραστηριοποιούνται σε κατασκευαστικές εργασίες καθώς από άτομα του φιλικού κι επαγγελματικού κύκλου του θύματος.

Ανάμεσα στις καταθέσεις υπάρχει και μια που σχετίζεται με το περιβάλλον του 44χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες καταθέσεις συνοψίζουν πως π 54χρονος τοπογράφος είχε τσακωθεί έντονα με επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των αγοραπωλησιών ακινήτων στη Μύκονο.

Μάλιστα, το θύμα τον είχε θεωρήσει υπεύθυνο για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί το 2021 κοντά στο σπίτι του στο Χαλάνδρι, γεγονός που στάθηκε και η αφορμή για να μετακομίσει με την οικογένεια του στο Ψυχικό πριν από λίγους μήνες.

Είδαν καθαρά το πρόσωπο του δράστη την παραμονή της δολοφονίας

Βιντεοληπτικό υλικό 470 gigabyte αποτύπωσε τον 44χρονο, παραμονή της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια της πρόβας. να βγαίνει με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού από το κλειστό πάρκινκ που είχε παραχωρήσει η αδελφή του με το πρόσωπο του να διακρίνεται απόλυτα καθώς δε φορούσε κράνος.

Ειδικά την ημέρα της δολοφονίας, υπάρχει χρονική καταγραφή των κινήσεων του.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού καθώς στο υλικό των καμερών κλειστού κυκλώματος αποτυπώνεται πως τα μεσάνυκτα της δολοφονίας διακρίνεται ένα λευκό όχημα να μπαίνει στο πάρκινγκ και εν συνεχεία να αποχωρεί συνοδευόμενο από το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Σε κάθε περίπτωση, το καταγραφικό από της κάμερες ασφαλείας στο Ψυχικό όπου και διέμενε ο κατηγορούμενος, δεν εντοπίστηκε, γεγονός που ενδεχομένως αποτελεί απόδειξη πως ο 44χρονος είχε αντιληφθεί αστοχία στις κινήσεις του και προσπαθούσε να την διορθώσει.





