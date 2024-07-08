Της Ιωάννας Μάνδρου

Διευκρινίσεις για τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία απαγορεύεται και μέσω διαδικτύου η μετάδοση δικών, αν δεν συναινούν οι διάδικοι, ή δεν το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον και με άδεια του εισαγγελέα, δόθηκαν με ανακοίνωση του υπουργείου μετά από σειρά δημοσιευμάτων, που έκαναν λόγο για απαγόρευση στη δημοσιογραφική κάλυψη των δικών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, διευκρινίζει, ότι το μόνο καινούργιο που εισάγεται με αυτή, είναι η απαγόρευση να αφορά πλέον και το διαδίκτυο, καθώς απαγόρευση τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής κάλυψης μιας δίκης ισχύει από το 2002 και γενικά εφαρμόζεται από το σύνολο των μέσων με εξαιρετικά σπάνιες, σχεδόν ανύπαρκτες κατά καιρούς παραβιάσεις.

Η νέα διάταξη που προσθέτει στην απαγόρευση μετάδοσης του περιεχομένου μιας δίκης, ποινικής, αστικής η διοικητικής και το διαδίκτυο, αφορά και τα λεγόμενα «παρατηρητήρια» τα οποία έχουν εμφανιστεί τελευταία σε δίκες, όπως εκείνη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου αλλά και την πολύκροτη δίκη της ΧΑ.

Τα εν λόγω «παρατηρητήρια» μεταδίδουν τις δίκες απευθείας με λεπτομέρειες, καθώς η παρουσία τους είχε επιτραπεί από διευθύνοντες τη δικαστική διαδικασία, ενώ σε άλλες δίκες είχε συμβεί το αντίθετο.

Με τη διάταξη που ψηφίστηκε τώρα δεν επιτρέπεται ούτε η παρουσία παρατηρητηρίων, η δραστηριότητα των οποίων άλλοτε είχε γίνει δεκτή από διαδίκους με θετικό τρόπο και άλλοτε με αρνητική διάθεση.

Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που τώρα ψηφίστηκε μεταξύ άλλων προβλέπει,’’απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και γενικά οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου, καθώς και η κινηματογράφηση, μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση και αποτύπωση της δίκης σε γραπτό κείμενο μέσω ειδικού λογισμικού που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό, ενώπιον ποινικού, αστικού ή διοικητικού δικαστηρίου». Το άρθρο 31 αναφέρει δε ότι «κατ’ εξαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει» τη μετάδοση όσων συμβαίνουν στην εκδίκαση υποθέσεων «εφόσον συναινούν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης αφού επιτίθεται και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων σημειώνει:

«Το ότι στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα είναι γνωστό. Το να μην μπορούν, όμως, να διαβάσουν τις απλές διατυπώσεις μια ισχύουσας από το 2002 ρύθμισης (άρθρο 8 του νόμου 3090/2002), καταντά γελοίο. Επειδή λοιπόν αναφέρονται σε «μαύρο» που ρίχνει η κυβέρνηση στη δημοσιογραφική ενημέρωση για σοβαρές δίκες, παραπέμπουμε στη διάταξη του παραπάνω άρθρου που ισχύει εδώ και 22 χρόνια και η οποία απαγορεύει την «ολική ή μερική μετάδοση από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, καθώς και την κινηματογράφηση και μαγνητοσκόπηση της δίκης ενώπιον ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, εκτός αν το ίδιο το δικαστήριο παράσχει τη σχετική άδεια». Στους παραπάνω τρόπους μετάδοσης με την πρόσφατη ρύθμιση, προστέθηκε και η μετάδοση μέσω Ίντερνετ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.