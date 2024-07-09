Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ: Είμαστε ένα κόμμα εν κινήσει - Δεν πλήττουμε ποτέ

«Είμαστε ένα κόμμα εν κινήσει, θα ανασυγκροτηθούμε θα κάνουμε το καταστατικό μας συνέδριο και θα διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεγαγιά στο «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κληθείς να τοποθετηθεί αναφορικά με τις εξελίξεις του κόμματος.

«Δεν πλήττουμε ποτέ γιατί φροντίζει και η κυβέρνηση. Η επιβολή της εξαήμερης εργασίας με την οποία μας διαπομπεύουν στο εξωτερικό και η κυβέρνηση να λέει ότι πρόκειται για fake news είναι απαράδεκτη» τόνισε και πρόσθεσε ότι η πολιτική αυτή θα έχει και συνέπειες.

Σχολιάζοντας τις εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «δεν έκανε ούτε μια δήλωση για την ακροδεξιά και για το γεγονός ότι η Λεπέν βυθίστηκε, μας προβληματίζει».

Αναφορικά με τις σχέσεις του πρώην προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα και του νυν Στ. Κασσελάκη, η κ. Κεχαγιά υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει μια υποβόσκουσα ένταση και ρήξη μεταξύ των δύο προσώπων».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε είχε ούτε έχει τρολς και όπως είπε ο κ. Κασσελάκης χθες, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει και τους εργαζομένους του κόμματος και δεν υπάρχουν μαύρα χρήματα», σημείωσε και πρόσθεσε: ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο ηγετών του κόμματος.

Τόνισε δε, ότι εάν το απαιτήσει η κοινωνία θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων. «Κοιτάζουμε μπροστά και παίρνουμε πρωτοβουλίες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τις διαγραφές, αναφέρθηκε στη δήλωση Κασσελάκη ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «μέσα στα όργανα ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Όταν όμως παίρνονται αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα, δεν μπορείς να τις ακυρώνεις.».

Στην ερώτηση αν χρειάζεται δημοψήφισμα για την κεντροαριστερά είπε ότι «ότι αυτό θα το αποφασίσει το καταστατικό συνέδριο».

Για την εφημερίδα «Αυγή», υπογράμμισε ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρήσουμε το καθημερινό φύλλο. Το θέμα είναι να είναι βιώσιμες οι θέσεις εργασίας και να διατηρηθούν. Ας περιμένουμε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής».

Πηγή: skai.gr

