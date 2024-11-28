ΒΝD: Πιθανή μελλοντική επίθεση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ



O επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών Μπρούνο Καλ, μιλώντας στο Βερολίνο σε εκδήλωση της Γερμανικής Εταιρείας Εξωτερικής Πολιτικής (DGAP), προειδοποιεί για κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου τα επόμενα χρόνια.



Εάν ενταθεί η υβριδική απειλή, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσε να οδηγηθεί το ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση ακόμα και του άρθρου 5 του Συμφώνου για το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Μπρούνο Καλ. Πρόκειται για τη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που με απλά λόγια αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της λογικής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το άρθρο 5 του Συμφώνου του ΝΑΤΟ

Εάν ένα μέλος του ΝΑΤΟ δεχθεί επίθεση, αυτή η επίθεση θα θεωρηθεί επίθεση κατά όλων των συμμάχων, οι οποίοι δεσμεύονται να συνδράμουν με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και «ένοπλης βίας», όπως αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο, με στόχο την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.



Ο Μπρούνο Καλ τόνισε ότι η Μόσχα αναβαθμίζει μαζικά τον στρατό της και πιθανώς έτσι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα είχαν το προσωπικό και τις υλικές ικανότητες να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.



Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η εφημερίδα SZ, το ρωσικό υπ. Άμυνας διατηρεί αμφιβολίες για τη στάση των ΗΠΑ και συγκεκριμένα για το αν πράγματι θα τηρούσαν τη νατοϊκή υποχρέωση να σπεύσουν προς υπεράσπιση της συλλογικής άμυνας, εάν ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεχόταν επίθεση, με φόντο την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον ερχόμενο Ιανουάριο.



Ο Μπρούνο Καλ σημείωσε πάντως ότι για την ώρα «δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκεκριμένες πολεμικές προθέσεις της Ρωσίας. Αλλά εάν δυνάμεις με τέτοιες προθέσεις πάρουν το πάνω χέρι στα κεντρικά της κυβέρνησης στη Μόσχα, θα αυξηθεί ο κίνδυνος για μια στρατιωτική σύγκρουση τα επόμενα χρόνια».

