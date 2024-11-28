Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου: Η Ελλάδα έτοιμη να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχειρίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Najib Mikati.

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχειρίας.

