Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου: Η Ελλάδα έτοιμη να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχειρίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Najib Mikati.
Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της σταθερότητας και της ειρήνης στον Λίβανο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στην εφαρμογή της εκεχειρίας.
Πηγή: skai.gr
