«Στόχος μας, το 2027 να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» αναμονής, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την έναρξη του πρώτου προγραμματισμένου απογευματινού χειρουργείου.

«Για τους συμπολίτες μας που περίμεναν χρόνια ένα προγραμματισμένο χειρουργείο, σήμερα πιστεύω ότι είναι μια καλή ημέρα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός και προσθέτει: «Στόχος είναι και ως το τέλος της θητείας μας, το 2027 να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» αναμονής.

Τονίζει επίσης ότι πέρυσι τον Ιούνιο είχε εξαγγείλει μεγάλες αλλαγές στο ΕΣΥ. Προσθέτει ότι με 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 1500 έχουν προγραμματιστεί ήδη για τις δύο πρώτες εβδομάδες.

«Επιπλέον έχουμε ψηφιοποιήσει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείου ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τηρείται η λίστα προτεραιότητας», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» στο Tik Tok ο πρωθυπουργός:

Πηγή: skai.gr

