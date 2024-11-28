Βουλή: Σύγκρουση Γεωργιάδη – Βορίδη – Ανδρουλάκη για απογευματινά χειρουργεία και οικονομία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των υπουργών Μάκη Βορίδη και Άδωνη Γεωργιάδη από τη μία και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη έλαβε χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τα απογευματινά χειρουργεία αλλά και την μείωση του ΦΠΑ.

Από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για ένταξη του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά μιλώντας για ένα δίκαιο μέτρο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αποδεκτό, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για λαϊκισμό και δημαγωγία, καθώς πρόκειται για δημόσια υπόσχεσή της.

«Μαθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης όχι σε μένα από εσάς που καταψηφίσατε τη ρύθμιση να πληρωθούν οι εργάτες των ναυπηγείων Ελευσίνας τα δεδουλευμένα. Όχι από εσάς που καταψηφίσατε τα απογευματινά χειρουργεία. Θέλετε να έρθετε να κοιτάξετε στα μάτια τους ασθενείς και να τους πείτε ότι εσείς προσωπικά δεν θέλατε να χειρουργηθούν; Όποιος σας έβαλε να υπογράψετε την προηγούμενη τροπολογία για το ΕΣΥ επί της ουσίας σας έβαλε να τινάξετε το ΕΣΥ στον αέρα. Και λέτε μόνος σας ότι την είχατε καταθέσει 22 φορές. 22 φορές κάνατε λάθος» είπε ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχει δεσμευθεί πως οι νοσηλευτές θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μάλιστα, το γεγονός ότι η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, έρχεται λίγες ημέρες μετά την τροπολογία της Χαριλάου Τρικούπη που ζητούσε ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλου το προσωπικού, δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Υπουργό. «Κύριε Ανδρουλάκη η αρχική τροπολογία ζητούσε την ένταξη στα βαρέα όλους του υγειονομικού προσωπικού και σας εξήγησα ότι θα τίναζε στον αέρα το ΕΣΥ. Την επόμενη ημέρα βγήκε και η κα Διαμαντοπούλου και σας είπε ότι δεν μπορούν να μπούν όλοι στα βαρέα αλλά μερικοί. Έρχεστε λοιπόν σήμερα υιοθετώντας την πρόταση την δική μου και της Διαμαντοπούλου. Μπράβο σας. Ευχαριστώ και την κα Διαμαντοπούλου που σας βάζει στον σωστό δρόμο. Μετά από 22 φορές που καταθέτατε λάθος τροπολογία ήρθατε σήμερα να κάνετε το σωστό μόνο που το έχω ανακοινώσει και έχω δεσμευτεί ότι θα το κάνω», πρόσθεσε ο ίδιος.

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ

Κατά την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανάφερε το το ζήτημα της φορολόγησης των τραπεζών, μιλώντας για τεράστια υπερκέρδη λέγοντας ότι μόνο από τη διαφορά επιτοκίου είχαν όφελος οκτώ δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον λόγο πήρε από τα κυβερνητικά έδρανα ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, με αφορμή την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για μείωση του ΦΠΑ.

«Η μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία που την επικαλείστε είχε μηδενική επίπτωση στις τιμές. Οι ίδιοι οι Ισπανοί το λένε. Το μέτρο είναι αναποτελεσματικό. Δεν δούλεψε. Εγώ δεν σας κατηγορώ για άγνοια των δημοσιονομικών κανόνων. Μια χαρά τους ξέρετε αλλά ξαναγυρνάτε στον γνωστό λαϊκισμό. Αδικαιολόγητη η πρότασή σας» είπε αρχικά.

Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αύξηση των δημοτικών τελών από τον Χάρη Δούκα στην Αθήνα: «Έναν έχετε που ασκεί πολιτική και αυτός αφαιρεί από το εισόδημα των πολιτών. Βρίσκετε σε αναντιστοιχία με εσάς;Την ώρα που εσείς εξαγγέλλετε τα όσα απερίσκεπτα, αβασάνιστα, χωρίς μελέτη εξαγγέλλετε, μόνο και μόνο για να ακουστεί κάτι ευχάριστα την ίδια ώρα αυτή η κυβέρνηση μειώνει φόρους.Θα κληθείτε μέσα στον επόμενο μήνα να ψηφίσετε μείωση φόρων . Θα σας παρακολουθούμε. Τι θα ψηφίσετε στην κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, στις φορολογικές απαλλαγές μία μία που θα κάνουμε. Στη μείωση κατά μία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών».

«Ο κ. Βορίδης και ο κ. Γεωργιάδης επαγγελματίες στη στρεψοδικία μας λένε αδιανόητη την πρόταση ΠΑΣΟΚ για μείωση ΦΠΑ όταν έχουμε πλεόνασμα αλλά κανονικότατη την πρόταση της Ν.Δ το 19 αλλά με λιγότερα χρήματα τότε . Φτάσαμε στο σημείο να μας λέτε λαϊκιστές ενώ προτείνουμε τα προφανή. Τους φόρους τους πληρώνουν οι αδυναμοι και η μεσαία τάξη. Να πάμε σε σταδιακή μείωση ΦΠΑ ανά τριετίες. Δύο μονάδες στην αρχή ώστε να φτιάξουμε φορολογικό κίνητρο», ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.