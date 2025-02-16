«Η αμφισβήτηση στο θεσμό της δικαιοσύνης ξεκίνησε από τις δηλώσεις του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος πριν μερικά χρόνια αμφισβητούσε ευθέως την ίδια τη δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού, στην εφημερίδα Καθημερινή.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «εάν μάλιστα ο πρωθυπουργός σεβόταν πραγματικά τους θεσμούς, η εμπλοκή του κ. Τασούλα στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών με τις δικογραφίες στη Βουλή θα ήταν το σημαντικότερο επιχείρημα ώστε να μην προταθεί για Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «ο πρωθυπουργός δεν αντιλαμβάνεται ότι οι θεσμοί δεν αμφισβητούνται ποτέ εάν λειτουργούν μακριά από τα κόμματα και κυρίως σε συνάρτηση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Επειδή όμως ο Κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, νομίζει πως είναι τόσο ισχυρός ώστε να μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε αντιθεσμική απόφαση ή προσωπική του επιλογή στον ελληνικό λαό παραβιάζοντας έτσι την ίδια την λειτουργία της Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

