ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συγκάλυψη είναι η ειδικότητά του

«Όσο είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια για τα Τέμπη και δεν θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, της οποίας μάλιστα εμφανίστηκε σήμερα ως προστάτης», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και προσθέτει: «Η συγκάλυψη είναι η ειδικότητά του».

Ακολούθως εξηγεί: «Μεταχρονολογημένα βίντεο και λογισμικά παρακολουθήσεων που ενεργοποιούνται τυχαία πάντα θα τον βγάζουν από θύτη, θύμα.

Όσο για την ελλιπή αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που ετοιμάζεται τώρα να δώσει τους πυραύλους Meteor στην Τουρκία ας αποφασίσουν με τον κ. Δένδια ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή.

Η πρόταση δυσπιστίας που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο από μικροτακτικισμούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.