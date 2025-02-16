Η πατρίδα μας προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας χθες βράδυ , στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Πιερίας, στην Κατερίνη.

«Ο πρώτος άξονας», είπε, είναι η καινοτομία», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι πρέπει «να φέρουμε τη χώρα στις νέες τεχνολογίες, στις νέες δυνατότητες», αλλά όχι αγοράζοντας «έτοιμα συστήματα από το εξωτερικό».

Έκανε αναφορά στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, «για να μπορέσουμε τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε πρωτοποριακές τεχνολογίες drone, αντί-drone, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνιών να τα μεταφέρουμε σαν ερωτήματα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα».

«Και να μοχλεύσουμε τα χρήματα που δαπανάμε για την επιβίωσή μας, ως επένδυση στη νέα γενιά των Ελλήνων και ως επένδυση στην ελληνική οικονομία» εξήγησε.

Ο δεύτερος άξονας είπε «είναι οι εξοπλισμοί» ενώ υπογράμμισε: «Στις 4 Μαρτίου θα παρουσιάσω στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, για πρώτη φορά επίσης στην ιστορία της πατρίδας μας, εξοπλιστικό πρόγραμμα 10 συν 10 ετών. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της επόμενης δεκαετίας και το εξοπλιστικό πρόγραμμα με τη θέληση του ελληνικού λαού της επόμενης 20ετίας. Γιατί πρέπει να υπάρχει λογοδοσία στη Βουλή».

«Εμείς θέλουμε ο κάθε Έλληνας, η κάθε μια Ελληνίδα να ξέρει πού πηγαίνει το υστέρημά του, που πηγαίνει ο κόπος του, ο κόπος της. Και θέλουμε να είναι σαφές σε όλα τα κόμματα γιατί αυτό είναι εθνικό θέμα, ποιος προγραμματισμός γίνεται από την κυβέρνησή μας για να αλλάξει η πραγματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τον αντιdrone και αντιαεροπορικό θόλο της Ελλάδας, ανέλυσε ότι παραπέμπει στην ασπίδα του Αχιλλέα «που έφτιαξε ο Ήφαιστος με πέντε διαφορετικά επίπεδα».

«Ο Θόλος του Αχιλλέα που φτιάχνουμε εμείς τώρα για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας έχει επίσης πέντε επίπεδα. Αντιπυραυλικό, αντί-drone, εναντίον αεροσκαφών, εναντίον πλοίων, εναντίον υποβρυχίων, πέντε. Για να θωρακίσουμε με κάθε τρόπο την πατρίδα μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Μίλησε ακόμη για «τα φιλόδοξα προγράμματα για τα F-35, για τα drones, για τα καινούργια μας πλοία, για την καινούργια μας αντίληψη που είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά» ενώ επισημάναμε: «Το 2030 η Ελλάδα θα έχει τις πιο προηγμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για τον τρίτο άξονα, τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, εξήγησε: «Δημιουργούμε μια ευέλικτη δομή, δομή με μεγάλες πυκνότητες στραμμένη εκεί που υπάρχει απειλή».

«Το παλιό σύνθημα κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο δεν μπορεί να ισχύσει για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν μπορούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν περισσότερα στρατόπεδα από ό,τι έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε 830 περίπου στρατόπεδα. Αυτό δεν είναι ανεκτό, δεν μπορούμε, πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε. Και είμαι έτοιμος, με την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού, να πάρω όλο το πολιτικό κόστος γι΄ αυτό, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της πατρίδας μας» ανέφερε.

Για το ανθρώπινο δυναμικό, το χαρακτήρισε «τον πιο μεγάλο πολλαπλασιαστή ισχύος, των Ενόπλων μας Δυνάμεων».

«Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τίποτα, ούτε τα πιο εξελιγμένα συστήματα, ούτε η καλύτερη τεχνογνωσία δεν μπορεί να λειτουργήσουν» υπογράμμισε.

Προχωρούμε, είπε, σε πλήρη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε, πλήρη αλλαγή στο βαθμολόγιο, πλήρη αλλαγή στο μισθολόγιο, «για να σταθούμε δίπλα τους υλοποιούμε το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί πάλι στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Για την αμυντική διπλωματία, έκανε αναφορά στη συμμετοχή της πατρίδας μας στην επιχείρηση «Ασπίδες» εξηγώντας το «τα συμφέροντα του Ελληνισμού δεν είναι μόνο ο στενός γεωγραφικός μας χώρος. Είναι οι θαλάσσιες οδοί που χρησιμοποιεί το εμπορικό μας ναυτικό, είναι η προστασία του εμπορίου και του επιπέδου ζωής της καθεμιάς και τους καθενός από τους Έλληνες πολίτες».

Αναφέρθηκε στον Φρέντη Μπελέρη υπογραμμίζοντας: «Με το Φρέντη Μπελέρη είμαστε συντοπίτες. Η οικογένειά μου έφυγε το 1790 μετά από ένα επεισόδιο με έναν Τουρκαλβανό από ένα χωριό που λέγεται Βούνο της Χειμάρρας. Με τον Φρέντη λοιπόν μας ενώνει η Χειμάρρα και μας ενώνει η αίσθηση της υπηρεσίας στην πατρίδα».

«Για αυτήν την πατρίδα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω. Γιατί για να ζήσει αυτή η πατρίδα πρέπει να διαφυλάξουμε όχι την τυπική οντότητα, αλλά τα ταυτοτικά στοιχεία του Έθνους που λειτουργούν διαχρονικά μέσα στους αιώνες» πρόσθεσε.

Για την ελληνική γλώσσα, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «η γλώσσα μας μιλιέται σε αυτόν τον τόπο για 3.000 χρόνια».

«Οι λέξεις», είπε, «αυτής της γλώσσας που τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, αλλά πολλές φορές αγνοώντας την τεράστια εθνική σημασία της, έχουν μια ειδική σημασία. Γιατί κουβαλάνε μαζί τους όπως τα ποτάμια, όπως τα ρυάκια, τα υλικά απ' όλα τα 3.000 χρόνια που πέρασαν. Και για να το καταλάβουμε, να σας πω μια λέξη, το "ΟΧΙ"».

Το «ΟΧΙ» εξήγησε «για όλες τις γλώσσες αυτού του πλανήτη έχει αρνητική σημασία». «Για εμάς τους Έλληνες το "ΟΧΙ" μετά το '40 έχει μια τεράστια θετική σημασία που ανατρέχει στο "Μολών Λαβέ του Λεωνίδα" χιλιάδες χρόνια πριν. Για εμάς το "ΟΧΙ" είναι η διαχρονική άρνηση της ελληνικής φυλής να υποταχθεί στον οποιοδήποτε εισβολέα. Το "ΟΧΙ" η κάθε μια Ελληνίδα και ο κάθε ένας Έλληνας το έχει θετικά, με αγάπη, μέσα στην καρδιά του».

Συμπλήρωσε δε ότι στις άλλες γλώσσες η λέξη «Αέρας» δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, αλλά «για εμάς το "ΑΕΡΑ!" των βουνών της Αλβανίας έχει μια τελείως διαφορετική σημασία και μιλάει στην καρδιά της κάθε μιας και του καθενός από εμάς κάθε 28η Οκτωβρίου».

«Ποιος άλλος μπορεί να το καταλάβει αυτό; Σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν το μεταφράσεις» συνέχισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην Ορθοδοξία, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας στην Ελλάδα έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά ουδείς μπορεί να εμποδίσει τους Έλληνες να αυτοπροσδιορίζονται ως ορθόδοξοι χριστιανοί και να σας πω και κάτι που το ξέρετε όταν βγαίνετε έξω από την Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού είμαστε γνωστοί ως Ελληνορθόδοξοι, ως Greek Orthodox, αυτή είναι η θρησκεία μας και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της ταυτότητάς μας».

Για την παράδοσή μας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Εσείς οι Μακεδόνες και ο Ποντιακός Ελληνισμός, την ξέρετε την παράδοση πολύ καλά, την εκφράζουν οι χοροί, την εκφράζει η μουσική, την εκφράζουν οι φορεσιές. Ένα παράδειγμα να σας πάρω. Την φορεσιά, επειδή είμαι υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, του Έλληνα Εύζωνα, που τη βλέπετε να φυλάει τον 'Αγνωστο Στρατιώτη στην παρέλαση κάθε Κυριακή όταν κάνουμε αλλαγή της φρουράς. Κάθε πράγμα πάνω σε αυτή τη φορεσιά είναι ένας συμβολισμός και μία εθνική μνήμη. Το κόκκινο φέσι είναι το αίμα που χύθηκε για την ελευθερία, οι πτυχές στη φουστανέλα είναι 400, είναι τα 400 χρόνια της δουλείας κάτω από τους Οθωμανούς πριν να γίνουμε πάλι ελεύθεροι. Και ίσως το πιο περίεργο. Ο ήχος που δημιουργείται από τα καρφιά στα τσαρούχια. Ξέρετε τι σημαίνει ο ήχος; Σημαίνει τον ήχο που ακούν οι πρόγονοι για να ξέρουν ότι είμαστε ακόμα ελεύθεροι στις παραδόσεις που αυτοί μας άφησαν. Αυτό είναι το τσαρούχι του Εύζωνα».

Ακολούθως, εξήγησε ότι «η συντήρηση στην ελληνική γλώσσα είναι κάτι το θετικό». «Το αντίθετο της συντήρησης στην ελληνική γλώσσα είναι η σήψη, το σάπισμα. Και το αντίθετο της προόδου δεν είναι η συντήρηση, είναι η οπισθοδρόμηση» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Ο ιδρυτής μας, ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη ακριβώς για να συντηρήσουμε ό,τι έχουμε, για να συντηρήσουμε τις παραδόσεις μας. Για να συντηρήσουμε την ταυτότητά μας. Για να συντηρήσουμε την ιστορία μας.Όχι για να μεταλλαχθούμε σε έναν πληθυσμιακό χυλό έξω από τις παραδόσεις μας, έξω από την ιστορία μας, έξω από αυτά που αγαπάμε και έξω από αυτά που μας προσδιορίζουν» ξεκαθάρισε.

Τόνισε, ακόμη, ότι «έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επελαύνουσες δυνάμεις του λαϊκισμού είτε από δεξιά μας, είτε από τα αριστερά μας» και συμπλήρωσε:

«Και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις τον ήρεμο λόγο μας. Έναν λόγο γεμάτο σοβαρότητα που αναφέρεται στα πράγματα και στο τι έχουμε προσφέρει στον τόπο. Και επίσης να εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι εμείς, εμείς η Νέα Δημοκρατία ήμασταν, είμαστε, θα είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Το κόμμα του ανθρώπου που μάχεται για το μεροκάματο. Αυτό είμαστε».

«Η πατρίδα μας δεν έχει την τύχη του Λουξεμβούργου. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή. Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει ισχύουσα διεκδίκηση και ισχύουσα απειλή κήρυξης πολέμου εναντίον της. Αυτό που λέμε casus belli. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σε αυτό τον πλανήτη, ούτε μία που να αντιμετωπίζει υπάρχουσα απειλή πολέμου από άλλη χώρα αν ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της όπως είναι η επέκταση των χωρικών της υδάτων σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν υπάρχει» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Η Ελλάδα βεβαίως πιστεύει στην ανάγκη συνεννόησης με την Τουρκία», είπε και συνέχισε: «Αλλά, για να συνεννοηθούμε, χρειάζονται δυο, δεν φτάνει ο ένας. Και το ξέρουμε όλοι, η Ελλάδα δεν διεκδικεί το παραμικρό. Αλλά δεν πρόκειται και να εκχωρήσει το παραμικρό διότι αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση του κάθε Έλληνα πολίτη».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Πιερίας της Ν.Δ. 'Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου, οι βουλευτές επίσης Πιερίας της Ν.Δ. Ξενοφών Μπαραλιάκος και Σπύρος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Φρέντης Μπελέρης, η αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σοφία Μαυρίδου, ο δήμαρχος Κατερίνης Ιωάννης Ντούμος, ο δήμαρχος Δίου - Ολύμπου Ευάγγελος Γερολιόλιος, ο δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού Χρήστος Κομπατσιάρης, η συντονίστρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Έλενα Σώκου, ο συντονιστής των Οργανώσεων Ν.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Ηλίας Τάπρας, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε. Π. Πιερίας της Ν.Δ. Μπάμπης Μπρουσκέλης, στελέχη της αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων, στελέχη και μέλη κομματικών οργανώσεων κ.ά.

Πηγή: skai.gr

