Ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, σχολίασε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην «Καθημερινή» κι ανέφερε ότι εμφανίζεται ως μαχητής της θωράκισης της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας γεγονός που αποτελεί ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο.

«Ο δήθεν παραπλανημένος πρωθυπουργός στη σημερινή του συνέντευξη για ποιο πράγμα "πανηγυρίζει";.

Για την αλυσίδα της στρατηγικής παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, την αποτροπή διερεύνησης των ευθυνών των υπουργών του και τη συγκατάθεση τους στην αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, για την οποία τα μη πολιτικά πρόσωπα ήδη διώκονται; Για τη συγκάλυψη δηλαδή;

Ή μήπως πανηγυρίζει για το "επιτελικό" κράτος που αποτελεί πια μνημείο κακοδιαχείρισης και ενίοτε διαφθοράς;», επισημαίνει ο κ., Τσουκαλάς.

Υποστηρίζει ότι στη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η εκτελεστική εξουσία λειτουργεί ανεξέλεγκτη και χωρίς φραγμούς, ενώ το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών υπονομεύτηκαν καίρια.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι ως πολιτικός προϊστάμενος μιας κρατικής υπηρεσίας, -της ΕΥΠ-, της επιτρέπει να παρανομεί μη εφαρμόζοντας απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

Ως επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου επιτρέπει στους υπουργούς του να στοχοποιούν προέδρους ανεξάρτητων αρχών αποκαλώντας τους "προδότες", επειδή κάνουν απλά τη δουλειά τους και στην αυλή του σιτίζονται διαδικτυακές συμμορίες δολοφονίας χαρακτήρων, όπως αυτές που εξαπολύονται εναντίον συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, την ώρα που εκείνος τάχα "σκύβει το κεφάλι".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.