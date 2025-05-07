Με στόχο να αλλάξει ριζικά η εικόνα του λιμανιού του Πειραιά -του οποίου η επιβατική κίνηση ανέρχεται σε 11,5 εκατ. επιβάτες- και να αναβαθμιστεί η λειτουργία του προς όφελος των ταξιδιωτών, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Άγγελο Καρακώστα.

Το υπουργείο και η διοίκηση της ΟΛΠ συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο άμεσων παρεμβάσεων, με επίκεντρο τον ταξιδιώτη -Έλληνα ή ξένο- και στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:

•⁠ ⁠Ασφάλεια και ελεγχόμενη πρόσβαση: Περίφραξη χώρων πρόσδεσης και φορτοεκφόρτωσης, τοποθέτηση καμερών υψηλής ευκρίνειας, ενίσχυση φωτισμού κ.α.

•⁠ ⁠Εξυπηρέτηση επιβατών: Δημιουργία επιβατικών σταθμών και στεγάστρων με συστήματα δροσισμού, εγκατάσταση WC, παροχή δωρεάν πόσιμου νερού, λειτουργία σταθμού Α΄ Βοηθειών.

•⁠ ⁠Προσβασιμότητα και ΑμεΑ: Κατασκευή ραμπών πρόσβασης, κυκλοφορία χαμηλοδάπεδων shuttle buses κ.α..

•⁠ ⁠Ψηφιακή πληροφόρηση: Τοποθέτηση οθονών με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για πύλες, δρομολόγια και μετεπιβιβάσεις κλπ.

•⁠ ⁠Υποδομές και καθαριότητα: Περισσότεροι κάδοι, ελαιοχρωματισμός, επισκευή οδοστρωμάτων, φρεατίων και πεζοδρομίων κ.α.

Η υλοποίηση ξεκινά άμεσα και στόχος είναι, ήδη εντός του καλοκαιριού, να έχει αρχίσει να αποτυπώνεται μια νέα εικόνα για τον Πειραιά, αντάξια της σημασίας του, ως εθνικής πύλης προς τα νησιά της χώρας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και του διευθύνοντος συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong.

Β. Κικίλιας: «Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Su και την Διοίκηση του ΟΛΠ για τη συνεχή τους παρουσία και συνεργασία. Θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι στις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τα μέσα του Ιουνίου, θα προχωρήσουμε στις παρακάτω επενδύσεις που θα έχουν να κάνουν με το κομμάτι του λιμανιού, που αφορά στην ακτοπλοΐα και άρα, τους 11,5 εκατομμύρια επισκέπτες Έλληνες και ξένους τουρίστες που επισκέπτονται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά. Θα αφορούν συγκεκριμένους χώρους εντός του λιμανιού, που θα μπορούν να παρκάρουν αυτοκίνητα και φορτηγά για να επιβιβαστούν στα πλοία και να αποβιβαστούν. Και όλους τους κανόνες ασφαλείας μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Δωρεάν φρέσκο νερό, σε ψύκτες για τους επισκέπτες και ταξιδιώτες. Χημικές τουαλέτες. Ειδικό σύστημα διαλογής και αποκομιδής σκουπιδιών, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση και καθαριότητα στο λιμάνι. Σκέπαστρα, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και τοποθετούνται, μαζί με ειδικούς πάγκους και συστήματα πρόκλησης δροσιάς για αυτούς που περιμένουν τα πλοία. Και ό,τι άλλο χρειαστεί και απαιτηθεί σε περιόδους, σε "κύματα", έτσι ώστε οι επισκέπτες μας στο λιμάνι του Πειραιά - όπου η Cosco και ο ΟΛΠ έχουν κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις - να αισθανθούν και να δουν αυτές τις επενδύσεις και στο κομμάτι το ακτοπλοϊκό του λιμανιού».

Su Xudong: «Η ΟΛΠ Α.Ε. ακολουθεί πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά από αυτή τη συνάντηση, έλαβα πολύ σαφείς στόχους από τον Υπουργό, Βασίλη Κικίλια. Και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για το κοινό συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.