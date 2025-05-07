Ανδρουλάκης στηρίζει Ζωή Κωνσταντοπούλου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

«Θέλω να καταδικάσω το γεγονός που μάθαμε πριν από λίγη ώρα. Είναι αδιανόητη η συμπεριφορά υπαλλήλων της Βουλής ή του Προέδρου της Βουλής απέναντι σε συναδέλφους βουλευτές και προέδρους κομμάτων», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στην καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι την κατέγραφαν υπάλληλοι της Βουλής κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών.

«Πρέπει να σταματήσει αυτός ο κατήφορος», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που ζήτησε εξηγήσεις από τον αρμόδιο υπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής.

«Δεν τιμά κανέναν. Δυστυχώς με την ανοχή μας παίζετε αλλά και η ανοχή έχει όρια. Είναι προσβλητικές κάποιες συμπεριφορές και πρέπει για μένα και για αυτές αλλά και για όσα είπα προηγουμένως να απαντήσει ο υπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Πηγή: skai.gr

