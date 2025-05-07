Χριστοδουλίδης: Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πετύχουμε την επίλυση του Κυπριακού

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι μεγάλη τιμή που η πρώτη επίσκεψή σας εκτός Ελλάδας είναι στην Κύπρο».

«Μια επίσκεψη όχι μόνο συμβολικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναβαθμισμένες, με την έννοια του όρου σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα με τη θεσμοθέτηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που έγινε το 2023, που αγγίζει θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης που για αρκετά χρόνια δεν δινόταν η πρέπουσα σημασία, και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή μας, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό», σημείωσε.

Ανέφερε ότι, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα στη Γενεύη, «μετά από επτά χρόνια υπάρχει αυτή η κινητικότητα, χωρίς να υποτιμούμε ή να παραβλέπουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, αλλά κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

🇨🇾🤝🇬🇷Η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας @PresidencyGR στην Κύπρο, στο πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο αξίωμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, υπενθυμίζει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τους δεσμούς, αδελφικούς,… pic.twitter.com/j5XYzty2FQ — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) May 7, 2025

«Και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εθνική αποστολή για την οποία προετοιμαζόμαστε, έτσι ώστε να φέρουμε πρωτίστως πιο κοντά τις χώρες της περιοχής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή να τρέξουμε ακόμη περισσότερο την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα να έρθουμε πιο κοντά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει περαιτέρω ολοκλήρωση», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία που κατέστη εφικτή με τη συμβολή και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Βουλής των Ελλήνων. Και θα ήθελα εκ μέρους του κυπριακού λαού να σας ευχαριστήσω και για αυτή τη διάσταση. Καλώς όρισες. Προσβλέπω στις συζητήσεις μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας», κατέληξε ο Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου απένειμε στον κ. Τασούλα το Μέγα Περιδέραιο του Τάγματος του Μακαρίου Γ' , την ανώτατη τιμητική διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απονέμοντας τη διάκριση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι αποτελεί «ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησής μας για την ανταπόκριση στην πρόσκληση μου να είστε σήμερα μαζί μας».

Από πλευράς του ο κ. Τασούλας είπε ότι «στα τόσο ευγενικά και γενναιόδωρα λόγια σας επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο ένδειξη τιμής για μένα, τεράστιας τιμής, αλλά είναι ένδειξη και μεγάλης ευθύνης να φέρω αυτό το παράσημο».

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, οι οποίες κράτησαν περισσότερο από μια ώρα.

Οι δύο Πρόεδροι, σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση αναφέρθηκαν στα θέματα που συζήτησαν, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις στο Κυπριακό, τα αποτελέσματα της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου σε διάφορους τομείς, η αμυντική θωράκιση της ΕΕ, η κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και η διαχείριση των προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας μέχρι τον Ιούλιο και τη διευρυμένη σύσκεψη υπό τον γ.γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «αυτές οι δηλώσεις - για να πάμε λίγο πριν την διάσκεψη της Γενεύης - γίνονταν και τότε» υπενθυμίζοντας ότι «έλεγαν ότι δε θα γίνει διάσκεψη πολυμερής, έλεγαν ότι δεν θα υπάρξει διορισμός από τον γενικό γραμματέα».

«Εμείς, που είναι δική μας η πατρίδα υπό κατοχή, εμείς που πιστεύουμε ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν διασφαλίζει το μέλλον και τον Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, το ασφαλές μέλλον σε τούτη τη χώρα, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να προκύψουν εξελίξεις και δεδομένα», σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Και, ναι, ήταν οι δικές μας ενέργειες που οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτής της πενταμερούς διάσκεψης, στον διορισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης, της επιστολής - θέλω να το θυμίσω, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία - της κοινή επιστολής της Προέδρου της Επιτροπής και του υπουργικού συμβουλίου, το πρωί πριν αρχίσει αυτή η πολυμερής διάσκεψη, που έθετε το πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού», πρόσθεσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, ακόμα, ότι «αυτοί που δεν επιθυμούν εξελίξεις, εξελίξεις πάντοτε προς την κατεύθυνση επίλυσης και επανένωσης της Κύπρου, μπορούν πολύ εύκολα να "κρυφτούν" πίσω από τις απαράδεκτες τουρκικές θέσεις και αξιώσεις».

«Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση, γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα δεδομένα», συνέχισε ο Πρόεδρος της Κύπρου, προσθέτοντας ότι «την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στον κυπριακό λαό να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας».

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εθνική αποστολή, τον μεγαλύτερο εθνικό στόχο, και θέλω και με αφορμή την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο να επαναλάβω ότι από δικής μας πλευράς, στη βάση ενός ξεκάθαρου πλάνου, ενός σχεδιασμού, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ό, τι είναι δυνατό, αξιοποιώντας πάντοτε τη διπλωματία φυσικά - θέλω να το ξεκαθαρίσω - έτσι ώστε να πετύχουμε την επανέναρξη συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και φυσικά των αρχών και αξιών της ΕΕ», κατέληξε.

H αντιφώνηση του Κωνσταντίνου Τασούλα

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,



Σας ευχαριστώ για τη θερμότατη υποδοχή, τη φιλοξενία και τα φιλόφρονα λόγια σας. Επισκέπτομαι και πάλι την Μεγαλόνησο με μεγάλη χαρά και συγκίνηση.

Ταυτόχρονα όμως, η αναπόδραστη αναδρομή στην ιστορία της Κύπρου και η σκληρή πραγματικότητα του σήμερα μετριάζει τη χαρά αυτή. Τούτο, καθώς η πρώτη μου αυτή επίσημη επίσκεψη ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιείται, ενώ ακόμη συνεχίζεται, για πάνω από μισό αιώνα, η παράνομη τουρκική κατοχή του ενός τρίτου και πλέον της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιας κατοχής μετουσιωμένης σε τείχος, που διχοτομεί μάλιστα, μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Ο τερματισμός της κατοχής στο πλαίσιο της εξεύρεσης συνολικής δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος, αποτελεί κοινό μας στόχο και είναι ισχυρή πεποίθησή μου ότι μπορεί να επιτευχθεί.

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι απαράδεκτες θέσεις και αξιώσεις που επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής, δεν πρόκειται να εξασθενήσουν τη δική μας αταλάντευτη κοινή προσήλωση στον στόχο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Λύσης που θα απαλλάξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό από τα κατοχικά στρατεύματα και από το αναχρονιστικό σύστημα των Εγγυήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης της Τουρκίας ή οιουδήποτε άλλου στις κυπριακές υποθέσεις, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των εκτοπισθέντων και των οικογενειών τους και που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, ενεργά και πλήρως, τις προσπάθειες, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε ότι στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν όλες οι πλευρές, καθώς αυτό προτάσσει το συμφέρον και η ευημερία του συνόλου του κυπριακού λαού.

Η συνεργασία των χωρών μας βαίνει, βεβαίως, πολύ πέραν του Κυπριακού ζητήματος, εκτεινόμενη σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων της ενέργειας, της παιδείας, του πολιτισμού, της υγείας, του περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας, της εργασίας και της ψηφιακής πολιτικής. Η 2η Διακυβερνητική σύνοδος που πραγματοποιήθηκε τον παρελθόντα Νοέμβριο επισφράγισε την εξαίρετη διμερή συνεργασία σε όλους τους τομείς και έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυσή της με στόχο και την περαιτέρω αναβάθμιση της ζωής των πολιτών των δύο χωρών.

Κύριε Πρόεδρε,



Παρά την ανοικτή πληγή του Κυπριακού, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία ευημερούσα χώρα στους κόλπους της ΕΕ, που διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω και των τριμερών και άλλων πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην περιοχή που έχουμε αναπτύξει από κοινού.

Προσβλέπω στη στιγμή που η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας θα γίνει σε μια επανενωμένη Κύπρο. Μία επανενωμένη Κύπρο, προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Μία επανενωμένη Κύπρο, προς όφελος της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας της ευρύτερης κοινής μας περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Με την εδραία πεποίθηση ότι ο κοινός μας αυτός στόχος θα ευοδωθεί, υψώνω το ποτήρι μου ευχόμενος υγεία και ευτυχία σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόοδο και ευημερία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

