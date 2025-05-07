Στη Βαρσοβία αύριο ο Γ. Γεραπετρίτης για την άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στη Βαρσοβία, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 8 Μαΐου, στην Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ.
Μετά το πέρας του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε άτυπο γεύμα εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών υποψηφίων χωρών προς ένταξη στην ΕΕ.
