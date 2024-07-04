Τζέφρι Πάιατ: Ηγετικός ο ρόλος της Ελλάδος στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τον Τζέφρι Πάιατ, Υφυπουργό για θέματα ενέργειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του 13ου Athens Energy Summit, που πραγματοποιείται στις 4 και 5 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, ο κ. Πάιατ, χαρακτήρισε την χώρα μας ως θετικό παράδειγμα στην διεθνή προσπάθεια προς την πράσινη μετάβαση, λέγοντας ότι αποτελεί συνδετικό ιστό στην ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα έχει την ικανότητα να καθοδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση, να γίνει μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων» υπογράμμισε ο κ. Πάιατ. Ανέφερε ότι υπάρχει η προοπτική νέων ενεργειακών συνδέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή μέσω της Ελλάδος, ενώ η πρωτοβουλία για τον κάθετο διάδρομο θα ανοίξει τον δρόμο για σύστημα καθαρού υδρογόνου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συζητώντας διαδικτυακά με τον Μιχάλη Μαθιουλάκη, Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Greek Energy Forum, ο κ. Πάιατ τόνισε πως η ενεργειακή μετάβαση είναι μη αναστρέψιμη, απομονωμένη από τις πολιτικές εξελίξεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. «Όλος ο πλανήτης φωνάζει ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα» είπε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε πως χρειάζεται να αυξηθεί η προμήθεια πολλών πρώτων υλών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ και μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο.

Ερωτηθείς για τη συνεργασία των ΗΠΑ με την Ευρώπη, ο κ. Πάιατ επισήμανε πως τα συμφέροντα είναι κοινά, πολλά ζητήματα ωριμάζουν και η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι η οικονομία της και η μοίρα της είναι συνδεδεμένες με αυτές των ΗΠΑ. «Είμαστε μεγάλοι εμπορικοί εταίροι, οι απόψεις μας συνάδουν θεμελιωδώς και στόχος είναι η διεύρυνση της συνεργασίας μας κι ο ανταγωνισμός με την Κίνα» ανέφερε ο Υφυπουργός για θέματα ενέργειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Προσέθεσε ότι απαιτείται ευθυγράμμιση στην ενεργειακή μετάβαση, με τεχνολογίες που θα προχωρήσουν με τρόπο τέτοιο, ώστε να υπάρξουν ανάλογα οφέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

