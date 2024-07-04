Μητσοτάκης στο υπουργείο Εργασίας: Τολμηρή μεταρρύθμιση η ψηφιακή κάρτα

Ως «τολμηρή μεταρρύθμιση» χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Εργασίας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στην ψηφιακή κάρτα θα καταγράφεται και θα αμείβεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, τόνισε ωστόσο ότι βρίσκεται σε επαφή με τα συνδικάτα ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες που υπάρχουν, κάνοντας ταυτόχρονα σαφές ότι πρόκειται για μια απαρέγκλιτη δέσμευση της κυβέρνησης πους θα εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους.

Ο πρωθυπουργός επίσης επανέλαβε ότι ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η μεταρρύθμιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού, στην εντατικοποίηση των ελέγχων και σε επιμέρους ζητήματα, όπως αυτό της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όπως είπε, στο υπουργείο Εργασίας έχει γίνει σημαντική δουλειά όλη την πενταετία, η οποία αποτυπώνεται στη μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, έχοντας πάντα ως πρώτο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αναφέρθηκε ακόμα στην αύξηση των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά των γυναικών και των συνταξιούχων που εργάζονται χωρίς περικοπή των συντάξεων τους. Ειδικά για τους συνταξιούχους σημείωσε ότι 170.000 συνταξιούχοι έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο εργασίας συμπληρώνοντας το εισόδημά τους.

Επίσης, τόνισε το ρόλο της ΔΥΠΑ που διαθέτει νέα προγράμματα ως πρόσθετα πολεμοφόδια στην αγορά εργασίας και την ανάγκη εξορθολογισμού του πλαισίου μετακλήσεων εργαζομένων από το εξωτερικό, προκειμένου όπως είπε «να μην έχουμε κενά στην αγορά, όπως στον πρωτογενή τομέα και στις κατασκευές».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του 1555 καθώς και στις πολιτικές που έχουν να κάνουν με τα ΚΕΠΑ. «Η επικοινωνία των ανάπηρων συμπολιτών μας με το κράτος πρέπει να είναι προτεραιότητα του υπουργείου», τόνισε.

Για την κοινωνική ασφάλιση, είπε ότι έχει μειωθεί ο χρόνος που δίνονται οι συντάξεις ενώ ανακοίνωσε ότι θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση στους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Η έκτακτη ενίσχυση προέρχεται, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης από την έκταση φορολόγηση των ελληνικών διυλιστηρίων. «Πρόκειται για μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Είχαμε μία αναλυτική συζήτηση για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Οι δύο βασικοί άξονες είναι οι εργασιακές σχέσεις και η κοινωνική ασφάλιση.

Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα, χτίζοντας πάνω στη σημαντική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, στοχεύοντας σε μια ακόμα καλύτερη εργασιακή καθημερινότητα για τους εργαζόμενους και σε ένα ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό κράτος αρωγό που συνεισφέρει στη βελτίωση του εργασιακού τοπίου στη χώρα μας.

Στόχος είναι η τόνωση της απασχόλησης, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ανάπτυξη της οικονομίας.

Συζητήσαμε για την καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, για ζητήματα αύξησης του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, πρωτοβουλίες για την περαιτέρω τόνωση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, η οποία έχει ήδη σημειώσει πολύ σημαντική μείωση, αλλά και για την αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, συζητήσαμε για τα επόμενα βήματα στην ψηφιοποίηση του e-ΕΦΚΑ, όπου έχει ήδη γίνει πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι και να προβαίνουμε σε ταχύτερη απονομή των συντάξεων, στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του 1555, στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων συνολικά και στη βελτίωση των υπηρεσιών σχετικά τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Σε όλα αυτά τα ζητήματα θεωρούμε ότι οι καλύτερες λύσεις μπορούν να προκύψουν μέσα από τον διάλογο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και αναλάβει πρωτοβουλίες για έναν διεξοδικό διάλογο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Έχει έρθει η ώρα να δούμε σε μια νέα βάση ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο εργασίας. Υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές.

Θα είμαστε ανοιχτοί, για να φροντίσουμε για την ευημερία των πολιτών, την τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Πηγή: skai.gr

