«Ο πρωθυπουργός υπέβαλε εμπροθέσμως τη δήλωση πόθεν έσχες, όπως έχει υποχρέωση να το πράξει, είναι σημαντικό οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη να κάνουν έρευνα», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος σε σχετικές αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει ξαναβρεθεί πολιτικός με τόσα μπρος-πίσω στο συγκεκριμένο θέμα και επισήμανε πως ο κ. Κασσελάκης εξετέθη από τον ίδιο του τον βουλευτή, Παππά, που είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι έκανε προ μηνός την αρχική δήλωση πόθεν έσχες όταν ο κ. Κασσελάκης διατεινόταν ότι δεν μπορεί να την υποβάλει γιατί η σχετική πλατφόρμα δεν ήταν εν λειτουργία. Κάλεσε, μάλιστα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να διακινεί fake news, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του για την περιουσιακή κατάσταση του πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι κουραστικό να πολιτεύεται με όρους ακραίων κομμάτων, εκτός εάν θέλει να τον κατατάξουμε οριστικά πια σε αυτήν την κατηγορία».

Σε ό,τι αφορά στη χθεσινή διαγραφή του πρώην υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «η ποινή που επεβλήθη ακαριαία στον κ. Αυγενάκη ήταν η μέγιστη δυνατή και συνεπάγεται αποχώρηση του και από το κορυφαίο όργανο του κόμματος, ήτοι την Πολιτική Επιτροπή».

Χαρακτήρισε, δε αυτονόητη την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του βουλευτή Ηρακλείου, αντίστοιχη, όπως είπε, με την τακτική που έχει ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ επιβεβαίωσε ότι το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επικοινώνησε με τον κ. Αυγενάκη όταν έγινε αντιληπτή η ανακοίνωση των εργαζομένων της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας.

Επετέθη, δε, στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σχοινί - ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα, που δίδαξε στην Ευρώπη την έννοια της κωλοτούμπας και στην Ελλάδα τι σημαίνει εμμονή στην "καρέκλα", να θυμηθούμε τραμπουκισμούς στελεχών του κατά δημοσιογράφων ή δικαστικών - δεν μπορούν να κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία».

Στο μέτωπο της ακρίβειας και ερωτηθείς σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «ποτέ δεν είναι αρκετά τα μέτρα όσο παραμένει το πρόβλημα αν και σε μικρότερη έκταση» και ανακοίνωσε πως η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη σε επίπεδο τροφίμων σε ποσοστό, που φθάνει το 1,3%.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμάρα, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση οφείλει να «τρέξει» με μεγαλύτερη ταχύτητα του το πρόγραμμα στο οποίο έχει δεσμευθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

