Δούκας στον ΣΚΑΪ: Θα παραμείνω δήμαρχος, έχω τεκμηριώσει τον διττό ρόλο

«Θα παραμείνω δήμαρχος» ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, κληθείς να απαντήσει αν θα παραιτηθεί εφόσον εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Έχω τεκμηριώσει τον διττό ρόλο. Είναι συμπληρωματικός ο ρόλος, είναι συγκοινωνούντα δοχεία παρότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Δούκας εξηγώντας ότι οι μάχες σε δημοτικό επίπεδο είναι και εθνικής εμβέλειας.

«Οι δημότες θα κερδίσουν από το διττό μου ρόλο καθώς θα έχω μεγαλύτερη δυνατότητα διεκδίκησης για τις προσπάθειες που κάνω. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που διεκδικώ» και πρόσθεσε «θα αποδεικνύω πώς εννοώ την πολιτική βελτιώνοντας τη ζωή των Αθηναίων. Είναι ένα στοίχημα που θα αξιολογείται κάθε μέρα από τους πολίτες».

Κληθείς να απαντήσει στις αιχμές Ανδρουλάκη με τη δήλωση «παρέλαβα κόμμα από τη Γεννηματά- δεν θα παραδώσω συνιστώσα», ο κ. Δούκας απάντησε: «Συνιστώσα θα γίνουμε εάν δεν ενισχύσουμε τα ποσοστά μας. Κάνω προσπάθεια να ενδυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ και να κυβερνήσουμε τη χώρα».

Σχολιάζοντας το ποσοστό του κόμματος του στην Α΄Αθήνας (8,76%) ο δήμαρχος Αθηναίων παραδέχθηκε ότι δεν είναι ικανοποιητικό. Μάλιστα ανέφερε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2024 συγκριτικά με το αντίστοιχο περσυνό, σημειώθηκε 365% αύξηση των ανθρώπων που ζήτησαν βοήθεια από το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Αθηναίων. «Αφορά 4.000 νέες οικογένειες. Αυτά τα είναι τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Απαιτείται οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί σήμερα η κυβέρνηση δίνει τα πολλά σε λίγους και λίγα στους πολλούς», τόνισε ενδεικτικά.

Στην ερώτηση πότε πήρε την απόφαση να διεκδικήσει την προεδρεία του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας απάντησε ότι αυτό έγινε μετά το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

Ερωτηθείς, πώς θα ασκεί αντιπολίτευση στη βουλή εφόσον εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν στελέχη και πρεσβεύω συμμετοχική και συλλογική ηγεσία».

Για το αν είναι έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, ο Χάρης Δούκας απάντησε «είμαι έτοιμος να αναμετρηθώ με την ευθύνη για να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

