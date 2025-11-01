«Τσουνάμι» αντιδράσεων για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Της Δώρας Αντωνίου

Εξαιρετικά απαιτητικό στη διαχείρισή του αποδεικνύεται το θέμα των ΕΛΤΑ, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ αντιδράσεων από τοπικές κοινωνίες, αυτοδιοικητικούς φορείς, την αντιπολίτευση αλλά και βουλευτές της Ν.Δ., οι οποίοι άρχισαν να καταθέτουν ερωτήσεις και αναφορές για το θέμα, μεταφέροντας την πίεση που εισπράττουν από τους ψηφοφόρους. Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων από τη Δευτέρα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, ιδιαίτερα σε περιοχές της περιφέρειας όπου η λειτουργία του τοπικού υποκαταστήματος, έχει και κοινωνική διάσταση.

Οι αντιδράσεις βουλευτών της Ν.Δ. στον αιφνιδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ο νέος «πονοκέφαλος» που καλείται να διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το ζήτημα προκαλεί μια νέα εσωτερική μίνι κρίση. Συνολικά έξι κυβερνητικοί βουλευτές κατέθεσαν μέχρι χθες μεμονωμένα επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές για κλείσιμο υποκαταστημάτων στις περιφέρειές τους, μεταφέροντας την πίεση που δέχονται από τις τοπικές κοινωνίες. Ο Βασίλης Οικονόμου για την Ανατολική Αττική, οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος για υποκαταστήματα σε νησιά της περιοχής, ο Νεοκλής Κρητικός για υποκαταστήματα στη Λακωνία, ο Γιάννης Γιώργος για περιοχές της Χαλκιδικής και η Διονυσία Αυγερινοπούλου για τη Δυτική Ελλάδα. Οι Στέλιος Πέτσας και Αθανάσιος Καββαδάς μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων μετέφεραν τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες που δέχονται.

Από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για «δύσκολες αποφάσεις» που πρέπει να ληφθούν και μιλούν για μια συζήτηση που όπως λένε ξεκίνησε από τις ημέρες της προηγούμενης κυβέρνησης. Παραπέμπουν, δε, στην ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την οποία, «Κανένας Ελληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα. Ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και πυκνό δίκτυο διανομέων

Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του, πλήρως εξασφαλισμένη η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία - Η αναδιοργάνωση του δικτύου, απαραίτητο βήμα για τη βιωσιμότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα».

Ωστόσο, αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν φαίνεται να πείθουν. Όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες διαμαρτύρονται, αλλά και τους κυβερνητικούς βουλευτές, που αντιδρούν και θέτουν το θέμα προς τα κυβερνητικά στελέχη που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι αντιδράσεις επεκτείνονται σε όλο το πολιτικό φάσμα και η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, που αποφασίστηκε να γίνει την Τρίτη αναμένεται να εξελιχθεί σε υψηλούς τόνους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

