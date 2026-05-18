Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας, έτσι την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του.

«Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αλλά να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία», είχε αναφέρει σε πρόσφατη ομιλία του.

Έκανε λόγο για συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της Δημοκρατίας από τη σημερινή πλειοψηφία συμπληρώνοντας πως πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια προοδευτική έκφραση ισχυρή «μια δυνατή παράταξη που θα νικήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα οι διαρροές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν πως το πλάνο για επίσημες ανακοινώσεις τον Σεπτέμβριο δεν έχουν αλλάξει.

Εντούτοις, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και οι «γκρίνιες» στο εσωτερικό της ΝΔ οδήγησαν όπως φαίνεται τον πρώην πρωθυπουργό να αναθεωρήσει.

