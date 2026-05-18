Εβδομάδα εξελίξεων στην αριστερή «πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αν πραγματοποιηθεί άμεσα δεν θα έχει ενδιαφέρον μόνο από το αν θα γίνει δεκτός να τοποθετηθεί ο Παύλος Πολάκης. Δεν αναμένεται το στέλεχος του κόμματος και «νούμερο δυο», μετά τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, να του απαγορευτεί να βρεθεί στη συνεδρίαση του οργάνου. Αυτό που έχει σημασία είναι οι απόψεις των μελών για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Οι ανακοινώσεις πλέον είναι θέμα ημερών και σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός θα παραστεί σε ειδική εκδήλωση νεολαίων με την ονομασία «Unmute Now Athens». Φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας ή στο εξωτερικό και κάποιοι βρίσκονται στη διαδικασία για τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα θα μιλήσουν για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα του 2026. Ασφαλώς για άλλη μια φορά τα βλέμματα θα στραφούν και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσουν το παρών.

Στην Αριστερά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών». Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση της Κουμουνδούρου σε μια πολύ διαφορετική εποχή είναι γεγονός. Αναζητείται μια «φόρμουλα» συνύπαρξης με το νέο κόμμα Τσίπρα με την «εξίσωση» να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Θα πρόκειται για μια «ενσωμάτωση», όπως πρότεινε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης; Κάποιοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας του κόμματος, ή για συγχώνευση χωρίς να προσδιορίζουν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση στην Κουμουνδούρου δεν μπορούν να παραβλέψουν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να κάνει κάποια συμμαχία με κόμμα, φορέα ή σχηματισμό, όπως έχει ο ίδιος ξεκαθαρίσει.

Αναμφισβήτητα ο Σωκράτης Φάμελλος με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη έστειλε μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Η θέση του είναι ιδιαιτέρως δύσκολη με αποτέλεσμα να έχει κατηγορηθεί από συντρόφους του πως «αδρανεί» να λάβει αποφάσεις. Ζητούσαν σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την πρωτοβουλία του επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα πως οι αποφάσεις των οργάνων του κόμματος σχετικά με την ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, αποτελεί τον οδηγό για εκείνον. Κατά πολλά στελέχη, βέβαια με την καρατόμηση του χανιώτη βουλευτή έστειλε ένα «σήμα» και στη λεωφόρο Αμαλίας πως υπάρχει τρόπος να βρεθεί η λύση αρκεί και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει λίγο «νερό στο κρασί» του.

Εξίσου σαφές ήταν και το μήνυμα του Παύλου Πολάκη με τις αναρτήσεις του. Έδειξε πως με «νύχια και με δόντια» δεν σκοπεύει να παραδώσει τα «κλειδιά» του κόμματος στην πλειοψηφία που βλέπει πως μοναδική διέξοδος αποτελεί η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Για αυτό, άλλωστε απηύθυνε και κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μη φύγουν από τις τοπικές οργανώσεις. Ουσιαστικά τους καλούσε να περιμένουν την «επόμενη ημέρα», ενός εντελώς διαφορετικού ΣΥΡΙΖΑ. Η ανησυχία πως η κόντρα θα μετατραπεί την εβδομάδα που έρχεται σε μια ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση είναι μεγάλη. Αναμένεται ποια θα είναι η στάση του Νίκου Παππά ο οποίος σε διαφορετική γραμμή από τον Παύλο Πολάκη, ασκώντας κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο για αδράνεια, ήταν της άποψης πως θα μπορούσε να βρεθεί τρόπος συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Κουμουνδούρου κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα και σε σχέση με τις αποφάσεις που θα λάβει το «μπλοκ Χαρίτση» για την παραμονή του ή όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και αναμένεται και εκεί να ληφθούν αποφάσεις για την επόμενη ημέρα.

Πηγή: skai.gr

