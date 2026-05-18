Τη συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αναδημοσίευσε τη νύχτα στο Truth Social ο Ντόναλν Τραμπ (Donald Trump). «Αποκλειστικό - Έλληνας Υπουργός Ενέργειας: Η «Κίνηση-σήμα κατατεθέν» του Τραμπ με Συμμάχους και Αντιπάλους είναι Ενεργειακή Διπλωματία» είναι η λεζάντα που έβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Ενέργειας επισημαίνει στη συνέντευξή του στο συντηρητικό δίκτυο Breitbart, ότι το «σήμα κατατεθέν» της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ απέναντι σε συμμάχους και αντιπάλους είναι η «ενεργειακή διπλωματία».

Ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξη που έδωσε στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον Μάθιου Μπόιλ, σημείωσε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον υπό διαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

«Βασικός πυλώνας»

Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει την ενεργειακή πολιτική σε βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας την, όπως λέει, τόσο ως μέσο ενίσχυσης των συμμάχων όσο και ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ρωσία και το Ιράν. «Η ενέργεια έχει πλέον γεωπολιτική διάσταση και συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός περιγράφει την Ελλάδα ως ζωτικής σημασίας κόμβο στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό ΗΠΑ και Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις υποδομές LNG. Όπως εξηγεί, η Ελλάδα λειτουργεί πλέον ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Έμφαση δίνει και στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς ενέργειας, μέσω του οποίου αμερικανικό LNG που φτάνει στη Ρεβυθούσα διοχετεύεται προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Όπως τονίζει ο κ. Παπασταύρου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λειτούργησε ως αφύπνιση για την Ευρώπη, η οποία συνειδητοποίησε ότι η εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια δεν αποτελούσε ασφαλή στρατηγική.

Επιτάχυνση ερευνών

Παράλληλα, ανακοινώνει ουσιαστικά την επιτάχυνση των ελληνικών ερευνών υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά πλέον «με ταχύ ρυθμό» στην αξιοποίηση του ελληνικού δυναμικού. Όπως λέει, οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί Chevron και ExxonMobil συμμετέχουν ενεργά στις έρευνες, με την ExxonMobil να προχωρά στις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα. Περιγράφει μάλιστα τις πιθανές εξελίξεις ως «μετασχηματιστικές» για την ελληνική οικονομία και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Ο υπουργός υιοθετεί παράλληλα μια λογική «ενεργειακού ρεαλισμού», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τις ανανεώσιμες πηγές και τους υδρογονάνθρακες ως ανταγωνιστικές επιλογές. «Δεν είναι ήλιος ή φυσικό αέριο. Είναι όλα μαζί», αναφέρει, εξηγώντας ότι η ελληνική στρατηγική βασίζεται σε ένα μικτό ενεργειακό μοντέλο που περιλαμβάνει φυσικό αέριο, ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά και γεωθερμία.

Ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει και τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, την οποία χαρακτηρίζει, μαζί με την αμυντική συνεργασία, ως έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες των διμερών σχέσεων. Αναφέρεται μάλιστα στις στενές επαφές με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια λειτουργεί πλέον ως «γέφυρα» όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Ουάσιγκτον.

Ο Σταύρος Παπασταύρου εκτιμά ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί σε νέο διεθνές ενεργειακό κέντρο σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χώρο «ανάπτυξης, ευημερίας και ενεργειακής συνεργασίας» με την ενέργεια να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας σταθερότητας και γεωπολιτικής σύγκλισης αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

