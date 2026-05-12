Για τον Ιούνιο ετοιμάζει το κόμμα ο Τσίπρας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ανατροπή των σχεδίων του έχει οδηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι διαρροές από το περιβάλλον του επέμεναν πως το πλάνο για επίσημες ανακοινώσεις τον Σεπτέμβριο δεν έχουν αλλάξει. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και οι «γκρίνιες» στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που πιέζουν την κυβέρνηση έχουν οδηγήσει τον πρώην πρωθυπουργό να αναθεωρήσει. Η δημοσκοπική βελόνα έχει κουνηθεί για τον ίδιο το τελευταίο διάστημα που οι πληροφορίες για γρήγορη επανάκαμψή του έχουν φουντώσει.

Μέσω του «θερισμού που έρχεται» ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ουσιαστικά πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αλλά να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, ενώ στις παραινέσεις από το κοινό να πει το όνομα του κόμματος απάντησε: «Μη βιάζεστε ρε παιδιά όλα θα γίνουν και θα γίνουν στην ώρα τους». Έκανε λόγο για συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της Δημοκρατίας από τη σημερινή πλειοψηφία συμπληρώνοντας πως πρέπει η χώρα να αποκτήσει μια προοδευτική έκφραση ισχυρή «μια δυνατή παράταξη που θα νικήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Πρωινός καφές στην Αμαλίας υπάρχει, οι συσκέψεις έχουν πυκνώσει, μια ομάδα υπό τον Γιώργο Βασιλειάδη ήδη οργανώνει το κόμμα μιλώντας με εθελοντές και πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα, ενώ η «Καθημερινή της Κυριακής» αποκάλυψε τη «βιτρίνα» του κόμματος. Πρόκειται για τα «25» πρόσωπα που θα σταθούν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα στις εμφανίσεις που κάνει, ενώ κάποιοι θα κληθούν να τον εκπροσωπήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τους: Κώστα Τούμπουρο, Θεώνη Κουφονικολάκου, Ιωάννα Λαλιώτου, Ευγενία Φωτονιάτα, Μαριάννα Τουμασάτου, Άννα Παπαδοπούλου, Χάρη Τζήμητρα, Κωνσταντίνο Μπουλμέτη, Χάρη Μαυρουδή, Γιάννη Σαλπέα, Φανή Κουντούρη, Άντζελα Καλούλι, Αντώνη Σαουλίδη, Μίλτο Τόσκα, Νίκο Νυφούδη, Σπύρο Δρίτσα, Κώστα Καρπουχτσή, Γιώργο Μπαλατσούκα, Γιώργς Παππά, Άκη Σακισλόγλου, Δημήτρη Πατερέλη, Γιάννη Καμπουράκη, Εύα Ρέντζου, Κατερίνα Μπέρδου, Κώστα Αλεξάκο.

Οι ρυθμοί το επόμενο διάστημα θα ανέβουν, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις και παρουσίες του πρώην πρωθυπουργού σε πυρήνες οργανώσεων που πιστεύουν στο εγχείρημά του. Θα διοργανωθούν θεματικές συζητήσεις και βέβαια επισκέψεις στην περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

