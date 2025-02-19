Τσιόδρας προς Κομισιόν: Οι ηλεκτρονικές απάτες αυξάνονται - Χρειάζονται μέτρα

Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις ηλεκτρονικές απάτες και ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Συγκεκριμένα, ερωτά την Κομισιόν πως θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών και στην προώθηση τεχνολογικών δυνατοτήτων εντοπισμού τέτοιων περιστατικών καθώς και εάν εξετάζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων εθνικών αρχών σχετικά με τις απάτες.



Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι αρκετοί πολίτες της ΕΕ έχουν πέσει θύματα οργανωμένων εγκληματιών του κυβερνοχώρου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να εξαπατήσουν τους ανθρώπους ωθώντας τους να αποκαλύψουν τους κωδικούς ασφαλείας τους.



Υπογραμμίζει ότι «η δυνατότητα εκτέλεσης άμεσων πληρωμών σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτείνουν τον κίνδυνο απάτης και πλαστοπροσωπίας μέσω μίμησης φωνής ή και της δημιουργίας πλαστών video με στόχο την εξαπάτηση και τη μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλο λογαριασμό».



Συμπληρώνει δε ότι η συνολική αξία της απάτης στα βασικά μέσα πληρωμών εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022.



Καταλήγει δε ερωτώντας την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη της αλυσίδας όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ψηφιακές πλατφόρμες θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων.



Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή



Θέμα: Προστασία των καταναλωτών από τις ηλεκτρονικές απάτες και ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών



Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι προτίθεται να κάνει για να προστατεύσει τους καταναλωτές από τέτοιες πρακτικές με έμφαση στην προσαρμογή στις αναδυόμενες προκλήσεις και απειλές και την προώθηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων εντοπισμού απάτης πληρωμών; Εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την απάτη μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης; Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη της αλυσίδας όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ψηφιακές πλατφόρμες θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων;»

Πηγή: skai.gr

