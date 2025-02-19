Μητσοτάκης: Τώρα μας λένε δολοφόνους, αρκετά πια με αυτή την αθλιότητα - Να πέσουν οι μάσκες

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε ότι καλλιεργούν ένα κλίμα τοξικότητας εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο του Thessaloniki Summit 2025.

Σε αυτό το κλίμα προκάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάνε στη Βουλή. "Αν θέλουν να έρθουν στη Βουλή, ας έρθουν να δοκιμάσουν να μας ρίξουν", να "πέσουν οι μάσκες" ανέφερε χαρακτηριστικά. Και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα, είπε: "Εχω ένα χρέος. Πρώτη μου ευθύνη είναι να κρατήσω σταθερό το σκάφος της πατρίδας μας εν μέσω αυτών των εξαιρετικά ταραγμένων καιρών. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα, θα τη φέρω εις πέρας".

Κατήγγειλε ότι με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται σε εξέλιξη μια χυδαία τοξικότητα και μία προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική ζωή του τόπου σε ένα βούρκο με ένα στόχο μόνο: τελικά να υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση και να πληγεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της χώρας.

"Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει με την τραγωδία των Τεμπών, ξεπερνάει κάθε όριο. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω πιο προσωπικά. Έχω ακούσει πάρα πολλά στην πολιτική μου διαδρομή. Τις εποχές των μνημονίων ακούγαμε ότι είμαστε προδότες και γερμανοτσολιάδες. Έχουμε ακούσει ότι είμαστε συμμορία παιδεραστών, ότι είμαστε λαθρέμποροι. Τώρα μας είπαν και δολοφόνους. Αρκετά πια με αυτή την αθλιότητα, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να πορευτούμε άλλο σε αυτό το κλίμα", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε πως "όσα χρόνια είμαι στην πολιτική, κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναζήσει. Έχει τεράστιες ευθύνες η αντιπολίτευση, σύσσωμη η αντιπολίτευση(…). Ο ΣΥΡΙΖΑ που με αθλιότητα υιοθέτησε αυτές τις αναφορές σε ένα τραγικό περιστατικό. Πέθανε ένας άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σήμερα. Κηδεύτηκε. Και να αφήνονται υπονοούμενα ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός."

Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από τον διπλωματικό και πολιτικό λήθαργο

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο για την Ουκρανία, επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να ξυπνήσει από τον διπλωματικό και πολιτικό της λήθαργο και να κινηθεί τάχιστα για τη συγκρότηση αμυντικής πολιτικής που δεν θα είναι εξαρτημένη από τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε μάλιστα και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Γάλλο πρόεδρο και αρκετούς ομολόγους του με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε «ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της Ευρώπης σε αυτές τις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες συντελούνται τους τελευταίους μήνες».

Τόνισε πως έχει μιλήσει πολλές φορές για την «ανάγκη η Ευρώπη να ξυπνήσει από τον γεωπολιτικό και οικονομικό λήθαργο στον οποίο δυστυχώς έχει περιέλθει».

Πρόσθεσε πως, «χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνώρισε πια επίσημα την ανάγκη να δοθεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να δαπανούν περισσότερους πόρους για την άμυνα».

Όπως εξήγησε, «φτάσαμε στο σημείο η Ευρώπη επιτέλους να φαίνεται ότι θα κάνει κάτι για τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της ηπείρου μας».

Και συνέχισε: «Τώρα που με αφορμή και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, έχει έρθει η ώρα να πάρουμε αποφάσεις και εκτιμώ ότι το επόμενο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το τακτικό Συμβούλιο του Μαρτίου, θα είναι από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά συμβούλια, διότι εκεί θα κληθούμε να επικυρώσουμε, να διαμορφώσουμε προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες θα μας επιτρέψουν επιτέλους να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για να μην είμαστε απλά ένα παρακολούθημα των εξελίξεων, αλλά να μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε την οικονομική μας ισχύ με το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα».

«Εγώ πίστευα και πιστεύω στην ανάγκη της διατλαντικής Συμμαχίας. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθούμε – και το κάνουμε εμείς αυτό ως Ελλάδα – να μπορούμε να μιλάμε με τη νέα αμερικανική διοίκηση και με τον Αμερικανό πρόεδρο ανοικτά, ειλικρινά, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης σχετικά με τις σχέσεις που πρέπει να διατηρήσουν οι Βρυξέλλες με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

