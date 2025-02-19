Σκέρτσος: Έχουμε υποχρέωση να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών

Για την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία μίλησε ο 'Ακης Σκέρτσος σε ημερίδα του ΙΟΒΕ.

Ο υπουργός Επικρατείας ξεκινώντας από το μικροοικονομικό επίπεδο, ανέφερε πως «αν δεν βιώνεις ως άτομο αυτήν την υπόσχεση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της ευημερίας, τότε απλά δεν υφίσταται» και πως «υπό αυτήν την έννοια, όσο σκληρό κι αν ακούγεται, η αντίληψη είναι η πραγματικότητα».

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε πως «έχουμε την υποχρέωση να βελτιώνουμε διαρκώς, μέρα με τη μέρα, την καθημερινότητα των πολιτών—με περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα, καλύτερα εισοδήματα, καλύτερη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, περισσότερες ευκαιρίες για καλές θέσεις εργασίας και γενικότερα ευημερία στη χώρα μας».

Αυτή, είπε, είναι η αποστολή της πολιτικής σε μια δημοκρατία σημειώνοντας πως αν θέλουμε να εδραιώσουμε ένα κοινό πλαίσιο ειλικρινούς και αληθινής επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών, μέσων ενημέρωσης και κοινωνιών για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, η κατάσταση αυτή μπορεί και πρέπει να μετρηθεί με αντικειμενικούς δείκτες που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Ο υπουργός επικρατείας ανέφερε συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες:

«1. Πρώτον, η δημοσιονομική σταθερότητα—δηλαδή, μια οικονομία πρέπει να παράγει πλεονάσματα αντί για ελλείμματα.

2. Δεύτερον, το κόστος δανεισμού σε σύγκριση με άλλες χώρες και η επενδυτική βαθμίδα που της αποδίδουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.

3. Τρίτον, η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να λειτουργεί ανταγωνιστικά και να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία και τις στεγαστικές ανάγκες των νοικοκυριών.

4. Τέταρτον, το επίπεδο εξωστρέφειας και το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ.

5. Πέμπτον, το επίπεδο του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

6. Έκτον, η ικανότητα διαχείρισης και υπέρβασης εξωτερικών οικονομικών κρίσεων χωρίς σημαντικές απώλειες.

7. Έβδομον, το επίπεδο της απασχόλησης και της ανεργίας.

8. Όγδοον, ο όγκος των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που υλοποιούνται στην επικράτεια.

Σε όλους αυτούς τους 8 δείκτες, η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει τα τελευταία πέντε και πλέον χρόνια ότι μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους—και να τους πετυχαίνει».

Ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε παράλληλα ότι ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 δύσκολα και επώδυνα χρόνια, ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2021, παρά τα παγκόσμια σοκ, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός και η άνοδος των επιτοκίων, ότι σήμερα δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς οι αγορές βλέπουν ξανά την Ελλάδα ως μια αξιόπιστη χώρα με μια αξιόπιστη κυβέρνηση και ότι ζούμε μειώσει το δημόσιο χρέος μας κατά 55 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το 2020 και το ιδιωτικό χρέος κατά 27% ή 25 δισ. ευρώ, χάρη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Επίσης είπε ότι οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν πλέον με ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ το κράτος έχει αποχωρήσει, ότι προστέθηκε πέρυσι ένας πέμπτος συστημικός τραπεζικός πυλώνας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και ότι η επιχειρηματική χρηματοδότηση αυξάνεται ετησίως, υποστηριζόμενη από καινοτόμα εργαλεία με εγγύηση της ΕΕ, όπως το Ταμείο Δανείων για προσιτό επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 & 2» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια.

«Παράγουμε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 2,5%-3% και έχουμε σχεδόν εξαλείψει το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Σχεδόν το μισό του ΑΕΠ μας πλέον αποτελείται από διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, σε πλήρη αντίθεση με 15 χρόνια πριν, όταν, στην αρχή της κρίσης, μόνο το 20%-25% της οικονομίας μας ήταν προσανατολισμένο στις εξαγωγές.

Το μερίδιο της μεταποίησης και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 5,5 χρόνια, ενώ ο πρωτογενής μας τομέας και η ενεργειακή αγορά πλέον παράγουν και εξάγουν περισσότερα από όσα εισάγουν—επιτυγχάνοντας εμπορικά πλεονάσματα», επισήμανε ο κ. Σκέρτσος.

Ανέφερε δε ότι έχουμε αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις από 5,5 δισ. ευρώ ετησίως το 2019 σε πάνω από 14 δισ. ευρώ φέτος, και τις ιδιωτικές επενδύσεις από 20 δισ. ευρώ σε πάνω από 40 δισ. ευρώ.

«Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ξεπεράσει το στάσιμο 11% των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και προσεγγίζουμε πλέον το 17%, μόλις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώσει την ανεργία κατά 50%. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας ισορροπημένης πολιτικής μείωσης της φορολογίας της εργασίας και του κεφαλαίου κατά 6 δισ. ευρώ, καθώς και με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον για εργοδότες και επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός επικρατείας σημείωσε πως δεν θα ισχυριζόταν ποτέ ότι έχουμε επιλύσει όλες τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας καθώς είπε, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.

«Έχουμε επιτύχει σταθερότητα και, ως έναν βαθμό, οικονομική ανθεκτικότητα σε ένα εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά δεν έχουμε ακόμη διασφαλίσει τη διάχυση της ευημερίας. Η ευημερία καθορίζεται πρωτίστως από το επίπεδο των εισοδημάτων, την έκταση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και την ποιότητα των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά ήδη βλέπουμε αποτελέσματα—τόσο στους κατώτατους και μέσους μισθούς όσο και στις συντάξεις, οι οποίες, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καταγράφουν σταθερές αυξήσεις που ξεπερνούν, έστω και λίγο, τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Επισήμανε επιπρόσθετα ότι πρέπει να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος πως χάρη στη ραγδαία πράσινη μετάβαση, αυτός είναι πλέον ένας ρεαλιστικός στόχος.

Παράλληλα είπε ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις.

Επ' αυτού αναφέρθηκε στη περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση του κράτους και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και του πολεοδομικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, που είναι βασικοί πολιτικοί στόχοι για ολοκλήρωση έως το 2027 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

«Φυσικά, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο», είπε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε πως δεν είναι ρεαλιστικό κάποιοι να περιμένουν από μια χώρα που πέρασε σχεδόν μια δεκαετία κυριολεκτικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να τρέχει τώρα σαν 18χρονος αθλητής.

«Είναι μια αξιέπαινη φιλοδοξία, αλλά όχι απόλυτα ρεαλιστική, αν αναλογιστούμε τις βαθιές διαρθρωτικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση και τη χρεοκοπία εξαρχής», ανέφερε ενώ σημείωσε ότι η κρίση άφησε μόνιμες πληγές στην ελληνική οικονομία και στη δημόσια διοίκηση, με σκληρές περικοπές στον προϋπολογισμό και χρόνια υποεπένδυσης σε κρίσιμα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες—ιδιαίτερα στην υγεία, την εκπαίδευση και τις δημόσιες μεταφορές.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς να καλύψει το κενό που την χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη το 2010. Πρέπει επίσης να καλύψει και το επιπλέον χάσμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών ύφεσης και λιτότητας, όταν μισθοί, συντάξεις και κρίσιμες υποδομές μειώθηκαν δραματικά, αφήνοντας πίσω ένα κράτος που ήταν σοβαρά υποχρηματοδοτημένο σε βασικούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι μεταφορές.

Η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά επίπεδα εισοδήματος, αλλά να ξεπεράσουμε τον μέσο όρο. Να καλύψουμε το τεράστιο επενδυτικό κενό των 100 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε τα χρόνια της κρίσης. Και είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες που διαθέτουμε πλέον πάνω από 100 δισ. ευρώ σε σωρευτικές δημόσιες επενδύσεις από όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μας βοηθήσουν να καλύψουμε αυτό το κενό. Και αυτή η σύγκλιση ήδη συμβαίνει», τόνισε ο υπουργός επικρατείας.

Ο κ. Σκέρτσος είπε δε πως δεν μετατρέπεσαι από ουραγός της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πρωτοπόρο μέσα σε λίγα μόλις χρόνια—ιδιαίτερα όταν το παγκόσμιο γεωπολιτικό, μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο και ασταθές.

Ταυτόχρονα, ανέφερε, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου τέσσερις μοναδικές και αδιαμφισβήτητες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σε βαθμό που δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες:

«1. Η υποχρέωση και η αναγκαιότητα δαπανών ύψους 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και την ασφάλεια των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, δεδομένου ότι έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα που κατά καιρούς έχει εργαλειοποιήσει τη μετανάστευση τόσο εναντίον της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης.

2. Το δημογραφικό προφίλ της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα γηράσκει ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που οδηγεί σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ενώ παράλληλα απαιτεί σημαντικό μερίδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τη στήριξη ήδη πολύ χαμηλών συντάξεων για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

3. Το ταχύτατα μειούμενο αλλά ακόμα υψηλό δημόσιο χρέος μας, το οποίο αναγκάζει την Ελλάδα να είναι εξαιρετικά προσεκτική στη διαχείριση των δημόσιων δαπανών και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

4. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία πλέον μειώνεται σημαντικά χάρη στο φιλόδοξο σχέδιό μας για την αντιμετώπισή της μέσω ψηφιακών πληρωμών, της ψηφιακής κάρτας εργασίας, της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές και άλλων μέτρων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αυξήσει τη δηλωμένη απασχόληση, έχουν διασφαλίσει την ορθή καταβολή των υπερωριών και έχουν μειώσει στο μισό το κενό ΦΠΑ—από 27% σε 13,5%—με στόχο την επίτευξη του ευρωπαϊκού μέσου όρου έως το 2027».

Ο κ. Σκέρτσος είπε πως πρόκειται για πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με τις σωστές πολιτικές, αλλά από τη φύση τους εξελίσσονται με πιο αργό ρυθμό, καθώς αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια τεράστια μεταμόρφωση τόσο στις νοοτροπίες όσο και στους νομικούς και επιχειρηματικούς κανόνες.

Γι' αυτό θα συνεχίσουν να αποτελούν ζητήματα που θα μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια. Και καμία πολιτική δύναμη που θέλει να είναι υπεύθυνη και φιλοδοξεί να κυβερνήσει δεν μπορεί να τα αγνοήσει όταν σχεδιάζει και προτείνει τις πολιτικές της», επισήμανε.

Ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε πως η αρχιτεκτονική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι κρίσιμη και καταλυτική, καθώς συνδέει τις δημόσιες επενδύσεις με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Κάθε ευρώ, είπε, που επενδύεται στην οικονομία πρέπει να αξιοποιείται σωστά και να αποδίδει τουλάχιστον διπλάσια αξία.

«Δυστυχώς, αυτό ήταν μια διαχρονική αδυναμία της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες—παρά τη διάθεση πάνω από Euro170 δισ. μέσω παλαιότερων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, δεν καταφέραμε να επιτύχουμε την επιθυμητή σύγκλιση με την ΕΕ, ούτε να θωρακίσουμε την οικονομία μας από τη χρεοκοπία και τον αποκλεισμό από τις αγορές», πρόσθεσε.

Γι' αυτό, συνέχισε, το πλαίσιο διακυβέρνησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις δεσμευτικές αιρεσιμότητες του—που είναι πολύ αυστηρότερες από εκείνες άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων—είναι ο σωστός μηχανισμός για να ενισχύσει την πειθαρχία και την παραγωγικότητα στη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Εξηγησε ότι αυτό διασφαλίζει ότι τα έργα και οι επενδύσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται έγκαιρα, εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

«Αυτή είναι η πρόκλησή μας, και με την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία το εξαιρετικά φιλόδοξο εθνικό μας σχέδιο—το μεγαλύτερο στην ΕΕ σε αναλογία με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό μας. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει 105 μεγάλα έργα και 77 μεταρρυθμίσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 36 δισ. ευρώ», τόνισε.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα κάνει την ελληνική οικονομία πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική ανέφερε τις εξής 10 Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις:

«1. Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης - Νέος δικαστικός χάρτης, αναθεώρηση ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικονομίας, περιορισμός των αναβολών σε μία, αναβάθμιση υποδομών και δεξιοτήτων, με στόχο τη μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

2. Ολοκλήρωση του Ψηφιακού Κτηματολογίου έως το 2025 και μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού, με τοπικά και εξειδικευμένα πολεοδομικά σχέδια που θα εφαρμοστούν πανελλαδικά έως το 2027.

3. Πλήρης Ψηφιοποίηση του Κράτους και όλων των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες έως το 2027.

4. Εθνικής Κάλυψης Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας Internet - Επέκταση οπτικών ινών, 5G και ταχύτατης διαδικτυακής συνδεσιμότητας σε όλη τη χώρα έως το 2027.

5. Ενεργειακή Αυτονομία & Εμπορικό Πλεόνασμα στην Ενέργεια - Μείωση των εισαγωγών ενέργειας μέσω επενδύσεων στις ΑΠΕ, με στόχο το 80% του εθνικού ενεργειακού μείγματος να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

6. Μείωση της Γραφειοκρατίας κατά 25%, κυρίως για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις (αλλά όχι αποκλειστικά).

7. Ολοκλήρωση της Μεταρρύθμισης στην Εκπαίδευση - Ένα πιο εξωστρεφές δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο που αξιολογείται και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις επιχειρήσεις, καθώς και ενεργές πολιτικές απασχόλησης για την ένταξη περισσότερων γυναικών, νέων, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και μεταναστών μέσω διμερών συμφωνιών με συγκεκριμένες χώρες.

8. Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Κρίσιμων Υποδομών Μεταφορών - Λιμάνια (Ηράκλειο, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Βόλος κ.ά.), αεροδρόμια (Καστέλλι), σιδηρόδρομοι και οδικά δίκτυα (Ε65, Πάτρα-Πύργος), για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας με τις διεθνείς αγορές.

9. Αναβάθμιση Βιομηχανικών Πάρκων & Κέντρων Logistics μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

10. Μεγάλες Δημόσιες Επενδύσεις σε Ερευνητικά Ινστιτούτα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση, αντιστρέφοντας τη διαρροή εγκεφάλων, προσελκύοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο από το εξωτερικό—μια διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη».

Κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πως «η δημοκρατία είναι πάντα εύθραυστη και ποτέ δεν είναι αρκετή».

Και πρόσθεσε: «Είτε μας αρέσει είτε όχι, στις δημοκρατίες, «η εμπιστοσύνη έρχεται αργά, αλλά μπορεί να φύγει καλπάζοντας.»

Σήμερα, η δημοκρατία δέχεται επιθέσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της Ένωσής μας. Ζούμε σε έναν κόσμο «μετά-αλήθειας», γεμάτο κατασκευασμένες ειδήσεις, μια οργουελική «νέα γλώσσα» που προσπαθεί να μετατρέψει το μαύρο σε άσπρο. Σε έναν κόσμο, αν θέλετε, με πολλές εναλλακτικές αλήθειες, όπου η κοινή λογική και η πραγματική εμπειρία χάνονται.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Όχι λιγότερη Ευρώπη, όπως θα ήθελαν οι εχθροί μας.

Γι' αυτό και πιστεύω πως η συνεχής μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση όσων κάνουμε σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών, καθώς και η διαρκής προσοχή στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών, είναι ο μόνος τρόπος να αντισταθούμε στη λαίλαπα των εναλλακτικών γεγονότων που υπονομεύουν την κοινή μας ζωή και τη συλλογική μας ύπαρξη.

Εάν η οικονομία και τα εισοδήματα βελτιώνονται σταδιακά και οι ανισότητες μειώνονται, τότε η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μπορεί πιο πειστικά να ισχυριστεί ότι εκπληρώνει την αποστολή της.

Αυτή είναι η προσωπική μου θέση στο ζήτημα της έλλειψης εμπιστοσύνης στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι οποίες πρέπει διαρκώς να θυμούνται την πιο βαθιά και πρωταρχική τους αποστολή.

Ποια είναι αυτή η αποστολή; Να προστατεύουν τους πολίτες από κάθε κρίση και απειλή,να μειώνουν τις ανισότητες και να διευρύνουν το μερίδιο της ευημερίας, της ελευθερίας, της ασφάλειας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, με δίκαιο τρόπο, για όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

