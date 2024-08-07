Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στο φλέγον ζήτημα της λειψυδρίας στην ύπαιθρο, όσο και στην πανώλη των αιγοπροβάτων.

«Η ξηρασία απειλεί την αγροτική παραγωγή, η πραγματικότητα είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει μεγεθύνει το πρόβλημα», επεσήμανε αρχικά ο κ. Τσιάρας, προσθέτοντας ότι «η κακοκαιρία Daniel ήταν η μεγάλη αφορμή στη Θεσσαλία, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός διαχείρισης των υδάτινων πόρων».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα του νερού αποτελεί μείζον πρόβλημα, ωστόσο θα πρέπει να το δει κανείς μεσομακροπρόθεσμα, περίπου 5-6 ετών. «Είναι ουτοπία να μιλάμε για ολοκλήρωση έργων μέσα σε μόλις 1 χρόνο. Ξέρουμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ χαμηλά, έχουμε και τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ενώ εξήγγειλα πριν 12 μέρες και τη σύνθεση ενός αντίστοιχου μηχανισμού και στην Κρήτη».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους»

Αναφορικά με την πανώλη, ο υπουργός τόνισε:

«Μέσω της ιχνηλάτησης καταφέραμε να εντοπίσουμε πολλά κρούσματα σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι τα περισσότερα κρούσματα τα βρήκαμε εμείς, καθώς και ότι από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο με βάση την Οδηγία 687 του 2020 που προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας και μετακίνησης ζώων για 2η συνεχή εβδομάδα. Στη χώρα θανατώθηκαν 18.000 ζώα λόγω της πανώλης. Αν συγκρίνετε το τι γίνεται στη Ρουμανία, όπου θανατώθηκαν μέχρι σήμερα έως και 230.000 ζώα, θα διαπιστώσετε ότι αντιδράσαμε ταχύτατα. Και να είστε σίγουροι ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.