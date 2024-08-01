Τσιάρας για πανώλη στα αιγοπρόβατα: Επεκτείνεται για ακόμη μια εβδομάδα η απαγόρευση μεταφοράς και σφαγής

Την παράταση των περιοριστικών μέτρων μεταφοράς και σφαγής των ζώων που λήγουν την ερχόμενη Κυριακή 4 Αυγούστου ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα αποστείλει επιστολή προς τους ομολόγους του υπουργούς Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, μέσω της οποίας θα ζητήσει να συζητηθεί το ζήτημα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στο επικείμενο Συμβούλιο Υπουργών του Σεπτεμβρίου για την κοινή λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και για να εξετασθούν κάθε δυνατές πρόσθετες λύσεις απέναντι στο ζήτημα των οικονομικών συνεπειών για τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση επιπλέον δύο κτηνιατρικών εργαστηρίων, τα οποία θα συμβάλουν στις ταχύτερες αναλύσεις των δειγμάτων PCR.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε τη συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, το έργο της οποίας θα είναι η ανάλυση της επιδημιολογικής μελέτης και ο εντοπισμός των παραλείψεων ή έκνομων πράξεων που οδήγησαν στην έξαρση της νόσου. Τα αποτελέσματα της επιτροπής θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Λάρισας, ο οποίος έχει ξεκινήσει προανάκριση.

Τέλος, σημείωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση περιορισμού και εκρίζωσης της πανώλης θα γίνει εκ νέου σχεδιασμός όλου του μοντέλου λειτουργίας της κτηνοτροφίας. Θα αναζητηθούν όλοι οι μέθοδοι και τρόποι ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα οργανικά κενά των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας και θα ανασχεδιαστεί το μοντέλο, ώστε να περιορισθεί η πιθανότητα επανάληψης ανάλογων φαινομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις ζώνες επιτήρησης και προστασίας, σε όλη την επικράτεια, βρίσκονται 1.991 εκτροφές και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί στις 1.723, ενώ εκκρεμούν οι έλεγχοι σε ακόμη 208 εκτροφές. Συνολικά, στις ζώνες επιτήρησης βρίσκονται 506.285 αιγοπρόβατα. Από αυτά, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 467.535 ζώα.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, η μέχρι τώρα ιχνηλάτηση κρουσμάτων σε διαφορετικές Περιφέρειες «δείχνει τον επαρκή τρόπο που λειτούργησε η ελληνική πολιτεία σε αυτό το ζήτημα».

Φέρνοντας ως παράδειγμα την Ελλάδα και τη Ρουμανία, επεσήμανε ότι στη χώρα μας έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής 13.000 ζώα από ένα ζωικό κεφάλαιο που φτάνει τα 15.000.000, όταν στη Ρουμανία, με ένα ζωικό κεφάλαιο που αγγίζει τα 12.000.000 οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 210.000.

«Η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά από την εξάπλωση της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος υπουργός και πρόσθεσε «Θα σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα».

Όπως υπογράμμισε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει άμεσα ο περιορισμός εξάπλωσης της νόσου καθώς θα μειώσει και την οικονομική ζημιά του κτηνοτροφικού κλάδου. Εν συνεχεία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γίνει η καταγραφή της ζημιάς στο ζωικό κεφάλαιο.

Από την πλευρά του, ο γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση και έχει μείνει μόνο μικρός αριθμός μονάδων που μένει να επισκεφθούν τα ειδικά κλιμάκια.

Επίσης, ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως κατά την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στη χώρα μας ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι εξήραν τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς.

Τέλος, τόνισε για ακόμη μία φορά ότι η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών δεν αποτελεί καμία απειλή για τη δημόσια υγεία και τον άνθρωπο.

Πηγή: skai.gr

