Κασσελάκης για Γεωργιάδη: «Η εικόνα μιλάει από μόνη της»

«Η εικόνα μιλάει από μόνη της», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δημοσιεύοντας βίντεο από επίσκεψη του υπουργού Υγείας, 'Αδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Κω, όπου μιλάει με εργαζομένους.
«Η εικόνα μιλάει από μόνη της (και δεν είναι η πρώτη φορά μπροστά στους "κάφρους" και τα "ανθρωπάκια" που σώζουν ζωές)» σημειώνει στη σχετική ανάρτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφερθεί ποτέ έτσι σε δημόσιους λειτουργούς ή σε πολίτες, θα φεύγει την ίδια στιγμή».
Η εικόνα μιλάει από μόνη της (και δεν είναι η πρώτη φορά μπροστά στους «κάφρους» και τα «ανθρωπάκια» που σώζουν ζωές).— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 6, 2024
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφερθεί ποτέ έτσι σε δημόσιους λειτουργούς ή σε πολίτες, θα φεύγει την ίδια στιγμή. pic.twitter.com/Hv76uf2kTC
