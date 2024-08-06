Λογαριασμός
Κασσελάκης για Άδωνη Γεωργιάδη: «Η εικόνα μιλάει από μόνη της»

Η εικόνα μιλάει από μόνη της σημειώνει στη σχετική ανάρτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Κασσελάκης για Γεωργιάδη: «Η εικόνα μιλάει από μόνη της»

«Η εικόνα μιλάει από μόνη της», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δημοσιεύοντας βίντεο από επίσκεψη του υπουργού Υγείας, 'Αδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Κω, όπου μιλάει με εργαζομένους.

«Η εικόνα μιλάει από μόνη της (και δεν είναι η πρώτη φορά μπροστά στους "κάφρους" και τα "ανθρωπάκια" που σώζουν ζωές)» σημειώνει στη σχετική ανάρτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει: «Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφερθεί ποτέ έτσι σε δημόσιους λειτουργούς ή σε πολίτες, θα φεύγει την ίδια στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

