Μαδούρο εναντίον αντιπολίτευσης και …WhatsApp

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η βία στη Βενεζουέλα μετά την «επανεκλογή» του Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές της προπερασμένης Κυριακής, την οποία δεν αναγνωρίζουν ούτε η αντιπολίτευση, ούτε οι περισσότερες δυτικές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν στις οδομαχίες με την αστυνομία, η οποία επιπλέον έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις.



Το τελευταίο αυτό στοιχείο επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Μαδούρο, μιλώντας σε συγκεντρώσεις οπαδών του και ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή τη φορά «δεν υπάρχει καμία συγχώρεση» για υποκινητές αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση θα καταλήξει στη φυλακή.

Στην τελευταία του ομιλία την Τρίτη, ο Μαδούρο άνοιξε και νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με την …τεχνολογία και το WhatsApp, το οποίο προφανώς αξιοποιούσαν οπαδοί της αντιπολίτευσης για τον συντονισμό τους.

«Θα διακόψω κάθε σχέση με το WhatsApp, το οποίο χρησιμοποιούν για να απειλήσουν τη Βενεζουέλα» λέει ο εξοργισμένος πρόεδρος, υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα οπαδών του.

«Θα εξαφανίσω για πάντα το WhatsApp από το κινητό μου και θα μεταφέρω τις επαφές μου στο Telegram και στο WeChat. Με καταλάβατε; Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πείτε όχι στο WhatsApp. Έξω από τη Βενεζουέλα το WhatsApp, με το οποίο οι εγκληματίες απειλούν τη νεολαία μας».



Υπό διωγμό η αντιπολίτευση



Ακόμη δεν είναι σαφές εάν ο Μαδούρο προσπαθεί να απαγορεύσει το WhatsApp ή απλώς συνιστά στους οπαδούς του να το αποφεύγουν. Ως προς την αντιπολίτευση πάντως, η στάση του είναι ξεκάθαρη. Σύμφωνα με την εφημερίδα El Nacional ο Γενικός Εισαγγελέας, Ταρέκ Σαάμπ, έχει ζητήσει να διωχθούν ποινικά η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αλλά και ο υποψήφιός της στις τελευταίες εκλογές, Εντμούντο Γκονζάλεζ Ουρούτια, με την αιτιολογία της «διασποράς ψευδών ειδήσεων», αλλά και της «υποκίνησης σε στάση».



Λίγο πριν οι Ματσάδο και Γκονζάλεζ Ουρούτια, σε ανοιχτή επιστολή τους, είχαν καλέσει τον στρατό να αγνοήσει τις διαταγές του Μαδούρο και να ταχθεί στο πλευρό τους. Η Ματσάδο υπέγραφε ως «ηγέτις των δημοκρατικών δυνάμεων της Βενεζουέλας» και ο Γκονζάλεζ-Ουρούτια ως «εκλεγμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας».



Η Ρωσία και η Κίνα έχουν συγχαρεί τον Μαδούρο για την επανεκλογή του. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βενεζουέλα. Μάλιστα προ ημερών επτά ευρωπαϊκές χώρες κάλεσαν τον Μαδούρο να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εγκυρότητα του εκλογικού αποτελέσματος. Την κοινή δήλωση των «7» είχε δημοσιεύσει το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.



Την κατάσταση στη Βενεζουέλα κλήθηκε να σχολιάσει και ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ στο τακτικό μπρίφινγκ. Η απάντησή του: «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή και ιδιαίτερα με τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Κολομβία, προκειμένου να εξετάσουμε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Καλούμε εκ νέου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Βενεζουέλα να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για μία ειρηνική μετάβαση σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Απευθύνουμε και πάλι έκκληση για διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν το εκλογικό αποτέλεσμα…»



«Κλειδί» ο ρόλος Βραζιλίας και Κολομβίας



Ένα μείζον ερώτημα είναι, εάν η Ουάσινγκτον θα φτάσει στο σημείο να ανακαλέσει τα «δημοκρατικά εύσημα» που κατά κάποιον τρόπο η ίδια είχε παράσχει παλαιότερα στη Βενεζουέλα, ανακαλώντας τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου. Προς το παρόν φαίνεται ότι η αμερικανική διπλωματία κινείται σε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων σε μετριοπαθείς φωνές της Λατινικής Αμερικής με επιρροή στο Καράκας, όπως ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα.



Τη Δευτέρα ο Λούλα ντα Σίλβα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Χιλής, Γκάμπριελ Μπόριτς ενώ είχαν προηγηθεί επαφές με τους ομολόγους του από την Κολομβία, Γκουστάβο Πέντρο και το Μεξικό, Λόπεζ Ομπραδόρ. Απαντώντας σε ερώτημα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε: «Με σεβασμό στην ανεκτικότητα και στην λαϊκή κυριαρχία ζητούμε διαφάνεια στο εκλογικό αποτέλεσμα και διασφάλιση της ειρήνης ενώ καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να αναζητήσουν λύση μέσω του διαλόγου. Να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης…»

