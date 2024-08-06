ΣΥΡΙΖΑ: Επίπληξη σε Σπίρτζη αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Σε επίπληξη προς τον Χρήστο Σπίρτζη κατέληξε η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας του προθεσμία για να απολογηθεί έως τις 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απουσία του σήμερα από την Επιτροπή, προκάλεσε μεγάλη ενόχληση καθώς η στάση του θεωρήθηκε ασεβής.

Υπενθυμίζεται πως την απόφαση του να μην παραβρεθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, δημοσιοποίησε χθες σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο κος Σπίρτζης.

«Βεβαίως. Και απάντησα ότι δεν θα πάω», είπε ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν πάω γιατί δεν έχω διαθεσιμότητα αυτή την περίοδο, δεν έχω χρόνο, δουλεύω και ασχολούμαι με τις υποκλοπές, με κάτι που δεν ασχολείται δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως όφειλε». Υποστήριξε ότι με την επιλογή του να μην πάει στη συνεδρίαση παρότι εκλήθη, δεν απαξιώνει το θεσμικό όργανο. «Δεν το απαξιώνω καθόλου, δεν υπάρχει - ούτε όταν μου έστειλαν την καταγγελία - κάποιο χρονικό περιθώριο, ούτε από τον κανονισμό, ούτε από το καταστατικό μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.