Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μετά από συνεργασία με τον Υπεύθυνο Κ.Τ.Ε Εθνικής Άμυνας, Βουλευτή Ηλείας, Μιχάλη Κατρίνη και τον Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσε τρεις τροπολογίες στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο "Ρύθμιση υγειονομικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπές διατάξεις".

Η πρώτη τροπολογία αφορά στην αποκατάσταση της σταδιοδρομικής εξέλιξης Αποφοίτων ΑΣΣΥ που έχουν καταταγεί από το 1994 και εντεύθεν. Επιλύεται έτσι η δυσμενής βαθμολογική και σταδιοδρομική τους εξέλιξη που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.3883/2010, ο οποίος διαφοροποίησε το καθεστώς εξέλιξης, χωρίς να προβλέψει μεταβατικές διατάξεις για όσους ήδη είχαν καταταγεί πριν την ψήφιση του νόμου.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρξουν τροποποιήσεις για την αναγνώριση της υπηρεσίας των αποφοίτων ΑΣΣΥ και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στις προαγωγές τους, με παράλληλη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις σύγχρονες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για τους παραπάνω λόγους, κατατέθηκε βελτιωτική ρύθμιση στο άρθρο 37 του ν.4494/2017 για την ένταξη στο θεσμικό πλαίσιο του ν.2439/96, όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ οι οποίοι κατατάχθηκαν στις ΕΔ πριν την ψήφιση του ν.3883/10. Επιπλέον, για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν στις ΕΔ μετά την ψήφιση του ν.3883/10, κατατέθηκε βελτιωτική ρύθμιση για την υπηρεσιακή τους ανέλιξη με συμπλήρωση σχετικής διάταξης στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010. Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει για το σύνολο των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, που προέρχονται από Υπαξιωματικούς, ενταγμένους στο ν.3883/10 :

α. Την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών, Υπολοχαγών και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών στο βαθμό.

β. Την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση πέντε ετών στο βαθμό.

γ. Την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση τριών ετών στο βαθμό.

δ. Την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση δύο ετών στο βαθμό, εφόσον διαθέτουν Πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχίο) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ σε διαφορετική περίπτωση με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών στο βαθμό.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά στην βαθμολογική αποκατάσταση Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων (Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Γραφείου). Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται η αδικία του ν.3883/10, όπου αναίτια στους Αποφοίτους ΑΣΣΥ σταματάει η βαθμολογική εξέλιξη στο βαθμό του Υπολοχαγού για τους Ελαφράς Υπηρεσίας (ΕΥ) και Λοχαγού για τους Υπηρεσίας Γραφείου (ΥΓ) ενώ για όλους τους άλλους θεσμούς (ΑΣΕΙ, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ) δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση των εν λόγω κατηγοριών (ΕΥ, ΥΓ). Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ως καταληκτικό βαθμό, τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων για (α) Υπηρεσίας Γραφείου, (β) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, (γ) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, (δ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Ενώ για Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ως καταληκτικό βαθμό, τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

Η τρίτη τροπολογία αφορά στην παύση εισφοράς 3% υπέρ ΝΙΜΤΣ μερισματούχων ΜΤΑ και εκτροπή της στο ΜΤΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν.3818/1958 (ΦΕΚ 36 Α΄) εισφορά των μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) υπέρ ΝΙΜΤΣ παύει να αποδίδεται στο ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι πλέον οι απόστρατοι της ΠΑ, κατά συντριπτική πλειοψηφία, εξυπηρετούνται από το 251ΓΝΑ, ενώ η επισκεψιμότητά τους στο ΝΙΜΤΣ είναι ελάχιστη, περιοριζόμενη στους κατοικούντες στην περιοχή των Αθηνών και της Αττικής.

