Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το πρωί σε διυπουργική σύσκεψη όπου παρουσιάστηκε η νέα ηλεκτρονική αξιολόγηση δεκάδων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τους πολίτες.

Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της εθελοντικής συμπλήρωσης ψηφιακού ερωτηματολογίου στη σελίδα axiologisi.ypes.gov.gr. Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από περίπου 50 ερωτήσεις και θα καλύπτει περίπου 45 υπηρεσίες και φορείς. Οι συμμετέχοντες θα βαθμολογούν τις υπηρεσίες από 1, το χαμηλότερο, έως 10, το υψηλότερο, συμβάλλοντας στο ευρύτερο πλέγμα μέτρων αξιολόγησης που διαθέτει πλέον η πολιτεία.

Ποιους αφορά η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει υλικό για μεγάλους κεντρικούς φορείς, όπως ο e-ΕΦΚΑ και η ΑΑΔΕ, τα μέσα μεταφοράς, όσο και για πληθώρα υπηρεσιών ή χώρων που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η καθαριότητα, η ποιότητα των δρόμων, ο δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, η διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, οι παιδικές χαρές, οι υποδομές για πολίτες με αναπηρία και η μέριμνα για ζώα συντροφιάς. Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να αξιολογήσουν εφαρμογές του gov.gr και ψηφιακές υπηρεσίες, σαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Στην αξιολόγηση θα μπορούν να λάβουν μέρος σχεδόν 5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί κάτοικοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα συνδέονται με τους ατομικούς κωδικούς Taxisnet και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις απαντήσεις τους μόνο μία φορά.

Πέραν των ερωτήσεων, οι πολίτες θα μπορούν να γράψουν ένα σύντομο ελεύθερο κείμενο και να προτείνουν υπηρεσίες που θα ήθελαν να δουν να ψηφιοποιούνται. Το ερωτηματολόγιο δεν θα αφορά προσωπικά αιτήματα ή αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων.

Εκτός του ερωτηματολογίου βρίσκονται οι δομές δημόσιας υγείας, για τις οποίες βρίσκεται σε φάση υλοποίησης μία ξεχωριστή μέθοδος αξιολόγησης. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο εστιάζει σε υπηρεσίες που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά δεν θεωρούνται μετωπικές, δηλαδή όπου οι πολίτες σπάνια χρειάζεται να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με δημόσιο ή δημοτικό υπάλληλο. Για τις μετωπικές υπηρεσίες, στις οποίες για παράδειγμα συγκαταλέγονται τα ΚΕΠ, σχεδιάζεται μία συμπληρωματική μέθοδος αξιολόγησης, όπου ο πολίτης θα λαμβάνει στη συνέχεια προσωποποιημένο μήνυμα στο κινητό όπου θα μπορεί να βαθμολογήσει τόσο την υπηρεσία που επισκέφτηκε όσο και τη διαδικασία λειτουργίας του Δημοσίου.

Τακτικό εργαλείο λογοδοσίας και πολυεπίπεδη ανάλυση για ένα καλύτερο κράτος

Το ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών προγραμματίζεται να στέλνεται μία φορά ανά εξάμηνο, κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, αφενός ώστε να γίνεται τακτική αξιολόγηση και αφετέρου ώστε συγκεντρωθεί μία πλούσια βάση δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει τον καλύτερο εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών και αναποτελεσματικών διαδικασιών. Οι ερωτήσεις θα επικαιροποιούνται, ανάλογα με τις παρατηρήσεις των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του κράτους.

Η υποβολή των απαντήσεων θα γίνεται ανώνυμα, με απόλυτη ασφάλεια. Τα μόνα στοιχεία που θα συλλέγονται είναι η ηλικία κάθε πολίτη που συμμετέχει και η περιοχή διαμονής τους, ώστε να γίνεται ανάλυση των απαντήσεων με βάση την ηλικιακή ομάδα και ανά Δήμο ή Περιφέρεια. Η μελέτη των στοιχείων θα είναι πολυεπίπεδη, με γεωγραφικά, ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια, για τον καλύτερο εντοπισμό των βελτιώσεων που απαιτούνται.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα είναι διαθέσιμα σε όλους (open data), λειτουργώντας ως εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας για τη βελτίωση του κράτους. Θα διατίθενται επίσης γραφήματα, χάρτες και άλλες μορφές οπτικής απεικόνισης των στοιχείων.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Είναι πραγματικά ξεχωριστή η σημερινή μας συνάντηση, καθώς ουσιαστικά αφορά κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα. Σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογούν οι ίδιοι τις δημόσιες υπηρεσίες, έχοντας πια τον πρώτο λόγο, με στόχο ένα κράτος το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό.

Έτσι μπορούν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για όσα απασχολούν την καθημερινότητά τους, από τον ΕΦΚΑ, το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές, στα σχολεία, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό και πολλά ακόμα.

Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι η μεγαλύτερη έρευνα η οποία έχει γίνει ποτέ, όσον αφορά στις σχέσεις της πολιτείας με την κοινωνία, με τους πολίτες. Μόνο που αυτή τη φορά είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος υποδεικνύει στη διοίκηση πού πρέπει να στρέψει την προσοχή της και πού πρέπει να βελτιώσει τη λειτουργία της.

Και όλα αυτά γίνονται με μία απλή διαδικασία, ανώνυμη διαδικασία, πέραν της αρχικής ταυτοποίησης, και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η πανελλαδική έρευνα θα μπορεί να γίνεται -κι αυτός είναι και ο στόχος μας-, να διεξάγεται κάθε εξάμηνο. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά, θα είναι προσβάσιμα σε όλους.

Ουσιαστικά αξιοποιούμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο οποίο έχουν εγγραφεί πια σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες. Θα δεχτούν, όπως είπε και ο Υπουργός, όλοι αυτοί οι πολίτες μία ψηφιακή ειδοποίηση. Κι εφόσον συμφωνούν θα μπορούν να απαντούν σε 50 ερωτήσεις, όπως είπαμε, για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, η ικανοποίηση θα βαθμολογείται σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10.

Ουσιαστικά ζητάμε λίγο από τον χρόνο των πολιτών για να μας δώσουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός αυτής της προσπάθειας: να μπορούμε να εντοπίζουμε αδυναμίες και να μπορούμε να επιτυγχάνουμε πραγματική πρόοδο.

Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο λογοδοσίας. Δίνουμε τον λόγο στους πολίτες και φυσικά η υποχρέωσή μας την επόμενη μέρα δεν είναι απλά να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο τα στοιχεία αυτά, αλλά να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε πραγματικά να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που οι πολίτες μας υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.

Τέλος, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή είναι μία μόνο δράση από τις πολλές οι οποίες αναπτύσσονται σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους πολίτες.

Δίνω πολύ μεγάλη έμφαση σε μία δράση η οποία θα ξεδιπλωθεί σύντομα από το Υπουργείο Υγείας. Ποιος είναι ο σκοπός μας; Όταν ένας πολίτης εξέρχεται του νοσοκομείου ή οποιασδήποτε άλλης δομής υγείας, να μπορεί σύντομα να μας δίνει τη βαθμολογία του για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δομή υγείας την οποία επισκέφθηκε. Και αυτά τα δεδομένα θα είναι δημόσια και προφανώς και ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των δεδομένων λειτουργεί, θα έλεγα, ως παρότρυνση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πάντα τις υπηρεσίες μας.

Τονίζω ότι ο σκοπός αυτών των προσπαθειών δεν είναι ουσιαστικά ποτέ τιμωρητικός, είναι πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πού οι πολίτες μας ζητούν να στρέψουμε με μεγαλύτερη ένταση την προσοχή μας.

Να ζητήσω, λοιπόν, κι εγώ με τη σειρά μου από τους πολίτες οι οποίοι θα λάβουν αυτό το push notification, αυτό το μήνυμα από την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, να μην το αγνοήσουν. Λίγα λεπτά ζητάμε μόνο από τον χρόνο σας, για να μπορούμε όλοι ουσιαστικά να γίνουμε καλύτεροι».

