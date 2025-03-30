Μετά τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχονται αυξήσεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Μετά τις παρεμβάσεις των δύο υπουργών, Βασίλη Κικίλια και Άδωνι Γεωργιάδη για αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας, φέρεται να έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση πως στους επόμενους μήνες θα δουν περισσότερα χρήματα και οι λιμενικοί, πυροσβέστες και αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πιθανότατα αύριο, Δευτέρα θα υπάρξουν αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Η κυβέρνηση πολύ σωστά έδωσε αυξήσεις στους ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνονται δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ για τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και να τον χειρίζονται οι άνδρες και οι γυναίκες των Ε.Δ. χωρίς να έχουν τις αυξήσεις που πρέπει. Πέραν αυτού, όμως, δεν υπάρχουν ένστολοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Θα πρέπει να γίνουν ανάλογες αυξήσεις και στους αστυνομικούς μας και στους πυροσβέστες μας και στους λιμενικούς μας» δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «το σύνολο όλων αυτών των ανδρών και γυναικών που απαρτίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, επιτελεί ύψιστο έργο. Είχα την τιμή να παλέψω με τους πυροσβέστες μας σε δυο αντιπυρικές περιόδους, στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το αξίζουν και πρέπει να επιβραβευτούν. Όπως και οι αστυνομικοί μας, που το 2014, όταν ήμουν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αντιμετώπισαν στις πιο δύσκολες στιγμές και περιόδους που βίωσε η ελληνική κοινωνία, αγανακτισμένους, με μνημόνια, αντιμνημόνια κλπ. Και φυσικά, στα θαλάσσια σύνορά μας, στα 18.500 μίλια ακτογραμμής, οι λιμενικοί μας δίνουν μάχες μέρα-νύχτα, σε αντίξοες συνθήκες, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, παιδάκια, απροστάτευτες οικογένειες, αλλά και να υπερασπιστούν τα σύνορά μας ενάντια στην εγκληματικότητα, στο σύγχρονο έγκλημα και φυσικά να φροντίσουν σε κάθε λιμάνι το κομμάτι της ακτοπλοΐας, των επιβατών κ.ο.κ.».

Ακολούθως και ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ ανέφερε πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σέβεται όλους όσους φέρουν το εθνόσημο. Είναι βέβαιον ότι μετά τις αναγκαίες αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, για να ακολουθήσουν άμεσα οι αυξήσεις και για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τιμή σε όσους τιμούν το Έθνος με τις υπηρεσίες τους».

Η Κυβέρνηση του @kmitsotakis σέβεται όλους όσους φέρουν το εθνόσημο. Είναι βέβαιον ότι μετά τις αναγκαίες αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, για να ακολουθήσουν άμεσα οι αυξήσεις και για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 30, 2025

