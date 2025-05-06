Μηνυτήρια αναφορά Φάμελλου για την Ομάδα Αλήθειας: «Είναι θέμα Δημοκρατίας να ζητήσουμε τη διερεύνηση του σκανδάλου»

Μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πλημμελειοδικών για τη διερεύνηση της υπόθεσης της «Ομάδας Αλήθειας» κατέθεσε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας για να ερευνηθούν τα δημοσιεύματα που συνδέονται με το σκάνδαλο της “Ομάδας Αλήθειας”, της Βlue Skies και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων, μέσα από διαχείριση και ιδιωτικού αλλά κυρίως δημοσίου χρήματος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Καταθέσαμε σήμερα μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας για να ερευνηθούν τα δημοσιεύματα που συνδέονται με το σκάνδαλο της Ομάδας Αλήθειας, της BlueSkies και της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις χρηματοδότησης ενός μηχανισμού προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων μέσα από διαχείριση και ιδιωτικού αλλά κυρίως δημοσίου χρήματος. Δεν μπορεί να χρηματοδοτείται ένας μηχανισμός προπαγάνδας κατά παραβίαση του νόμου περί χρηματοδότησης και λειτουργίας των κομμάτων στη χώρα μας. Είναι θέμα Δημοκρατίας και για εμάς ήταν υποχρέωση Δημοκρατίας να ζητήσουμε από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Δυστυχώς, κάθε μέρα σκάνε μεγάλα σκάνδαλα Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης.

Εμείς, όμως, είμαστε με τη μεριά της αλήθειας, όπως και η ελληνική κοινωνία είναι πάντα μια κοινωνία που διεκδικεί την αλήθεια. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και θα στηρίξουμε την προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας και της πραγματικότητας πίσω από αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.

Θα πάμε το μεσημέρι και στον επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να διερευνηθεί και αυτή η πλευρά. Έχουμε καταθέσει και τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο και σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία στοχεύει στο να μπορέσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό νομίζω είναι το βασικό που χρειάζεται και η κοινωνία μας.»

pic.twitter.com/fH1tbr17y5 — Socratis Famellos (@SFamellos) May 6, 2025

