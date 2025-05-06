Παρέμβαση Δ. Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Η Τουρκία δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας

Η Τουρκία δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Διευκρίνισε δε ότι στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα χωρούν μόνο τρίτες χώρες, οι οποίες μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες και όχι χώρες όπως η Τουρκία που κατέχουν παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, απειλούν χώρες-Μέλη όπως η Ελλάδα και έχουν βρεθεί απέναντι στην Ευρώπη σε μια σειρά από περιοχές όπως στη Μέση Ανατολή, στη Λιβύη και στον Καύκασο.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας συμπλήρωσε ότι παρά το γεγονός ότι η διάθεση εθνικών κονδυλίων για την άμυνα αποτελεί προφανώς απόφαση κάθε χώρας, δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές αρχές.Με αυτόν μόνο τον τρόπο, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την κοινή πολιτική άμυνας που χρειαζόμαστε και όχι απλώς ένα κοινό πλαίσιο για την κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτωνΚατέληξε δε λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς όταν νιώθουν ότι τα σύνορα της χώρας τους είναι ευρωπαϊκά σύνορα και ότι η απειλή εναντίον ενός είναι απειλή εναντίον όλων.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα ωθούν την Ευρώπη από καταναλωτής ασφάλειας να πάρει τις τύχες στα χέρια της και να οικοδομήσει κοινή άμυνα.Κοινή άμυνα όμως δεν σημαίνει μόνο κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων, σημαίνει κοινή πολιτική άμυνας.Και σε αυτή την πολιτική, προφανώς, χωρούν και τρίτες χώρες.Όμως χώρες οι οποίες μοιράζονται κοινές αρχές, κοινές αξίες.Όχι χώρες όπως η Τουρκία που κατέχουν παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, απειλούν χώρες-Μέλη και έχουν βρεθεί απέναντι στην Ευρώπη σε μια σειρά από περιοχές όπως στη Μέση Ανατολή, στη Λιβύη και στον Καύκασο. Η διάθεση εθνικών κονδυλίων για άμυνα αποτελεί προφανώς απόφαση κάθε χώρας. Όμως δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές αρχές.Διαφορετικά, δεν θα διαμορφώσουμε κοινή πολιτική που είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς όταν νιώθουν ότι τα σύνορα της χώρας τους είναι ευρωπαϊκά σύνορα και ότι η απειλή εναντίον ενός είναι απειλή εναντίον όλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.