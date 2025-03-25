Τραμπ: Διακήρυξη για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας

Η στρατιωτική συνεργασία της Ουάσιγκτον με την Αθήνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, σημειώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κείμενο για τη διακήρυξη της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η μόνιμη παρουσία αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και οι διμερείς εκπαιδευτικές ασκήσεις ενισχύουν τις πολεμικές ικανότητες των δύο χωρών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα είναι ένας από τους παλαιότερους φίλους και στρατηγικούς εταίρους του έθνους μας, καθώς και ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το κείμενο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης που πραγματοποιείται στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου υπό επευφημίες Ελληνοαμερικανών και επιφανών παραγόντων της ομογένειας.

Στη διακήρυξη γίνεται αναφορά στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εμβάθυνση των σχέσεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας σε μια σειρά από κρίσιμους στρατηγικούς τομείς.

«Εκτιμούμε την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην οικονομική και διπλωματική συνεργασία μας, καθώς δημιουργούμε ευκαιρίες για συνεργασία σε βασικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η άμυνα», σημειώνεται στο κείμενο.

Ο πρόεδρος Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, περιγράφοντας την πολυσχιδή επιρροή και συμβολή της στα τεκταινόμενα της αμερικανικής κοινωνίας.

Η διακήρυξη του προέδρου Τραμπ για την ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

«Στις 25 Μαρτίου 1821, εμπνευσμένοι από το «Ελευθερία ή Θάνατος», οι Έλληνες επαναστάτες ξεκίνησαν τον πόλεμο της ανεξαρτησίας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο σκληρός νικηφόρος αγώνας οδήγησε στην ίδρυση ενός κυρίαρχου ελληνικού κράτους και μιας εθνικής πατρίδας για την Ελλάδα. Στην 204η επέτειο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τον ηρωικό αγώνα για την ελευθερία και τα διαρκή δημοκρατικά ιδεώδη που συνεχίζουν να εμπνέουν τον κόσμο.

Η Αμερική είναι άρρηκτα δεμένη τόσο με την αρχαία όσο και με τη σύγχρονη Ελλάδα. Μας δένει η ιστορία και η παράδοση, ο αγώνας για αυτοδιάθεση, χειραφέτηση και αναγέννηση. Οι πατέρες της δημοκρατίας μας εμπνεύστηκαν από τους Έλληνες φιλοσόφους και πολιτικούς για να διαμορφώσουν τα δόγματα της νέας μας δημοκρατίας, που τώρα κατοχυρώνονται στο Σύνταγμά μας. Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί, εν μέρει, από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής επιρροής στις τέχνες και στην αρχιτεκτονική, στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, καθώς και στην ακαδημαϊκή και στρατιωτική παράδοση.

Σήμερα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γενιές Ελληνοαμερικανών εμπλουτίζουν τις γειτονιές και τις κοινότητές μας με μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά παραδόσεων που στηρίζονται στην οικογένεια, στην πίστη, στη φιλοξενία και στην ευθύνη του πολίτη.

Η Ελλάδα είναι ένας από τους παλαιότερους φίλους και στρατηγικούς εταίρους τους έθνους μας, καθώς και ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Εκτιμούμε την υποστήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην οικονομική και διπλωματική συνεργασία μας, καθώς δημιουργούμε ευκαιρίες για συνεργασία σε βασικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η επιστήμη, η τεχνολογία, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα και η άμυνα. Η μόνιμη παρουσία ναυτικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και οι διμερείς εκπαιδευτικές ασκήσεις ενισχύουν τις πολεμικές ικανότητες και αντικατοπτρίζουν την αμοιβαία δέσμευσή μας για κοινή στρατιωτική συνεργασία ως ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη.

Την ημέρα αυτή, γιορτάσουμε την ελληνική ανεξαρτησία, τους ανθρώπους που μοιράζονται την ελληνική κληρονομία σε όλο τον κόσμο και τη διαρκή φιλία μεταξύ των ομοϊδεατών εθνών μας που αγαπούν τη δημοκρατία, τον πατριωτισμό, την ευημερία και την ειρήνη.

Τώρα, λοιπόν, εγώ, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου ανατίθεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, κηρύσσω δια του παρόντος την 25η Μαρτίου 2025, ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

