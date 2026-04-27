Έντονη είναι η ενόχληση από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης μετά τη διήμερη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας, με πολλά δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα να επισημαίνουν πως οι δυο ηγέτες «αποκάλυψαν τη συμμαχία τους απέναντι στην Τουρκία», καθώς ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι θα στηρίξει τους Έλληνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk μετέδωσε:

«Ρώτησαν τον Μακρόν "τι θα κάνετε αν μας απειλήσει ο αναθεωρητής γείτονας μας" κι ο Μακρόν τούς απάντησε τονίζοντας πως αν απειληθεί η κυριαρχία σας είμαστε δίπλα σας. Το είπε αυτό επειδή οι Έλληνες συνέχεια υποστηρίζουν πως απειλείται η κυριαρχία τους στο Αιγαίο και την Ανατολικλη Μεσόγειο απο την Τουρκία. Και ο πρόεδρος της Γαλλίας τους είπε "αν αισθανθείτε πως απειλήστε, τότε να ξέρετε πως θα είμαστε δίπλα σας". Ουσιαστικά βλέπουμε πως αποκαλύφθηκε η συμμαχία των δυο χωρών απέναντι στην Τουρκία».

Στόχος της Γαλλίας - συνεχίζει το ίδιο δίκτυο - είναι να βρίσκεται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή αυτή.

«Για να μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή της Μεσογείου, για αυτό υπογράφει αυτές τις συμφωνίες με την Ελλάδα. Πριν την Αθήνα ο Μακρόν είχε ταξδιέψει στην Κύπρο. Εκεί είχε διοργανωθεί η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών, συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη και συμφώνησαν στη μόνιμη παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί κι έκαναν και κοινές ασκήσεις. Kαι τώρα ετοιμάζονται για την αποστολή Γάλλων στρατιωτών εκεί. Τον Ιούνιο θα υπογράψουν σχετική συμφωνία. Άρα τι έχουμε; Γάλλους στρατιώτες εδώ, στο Αιγαίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τα λιμάνια της Ελλάδας και επίσης η Γαλλία θα τους πουλήσει οπλικά συστήματα».

Εκκλήσεις για εμπάργκο στα γαλλικά προϊόντα λόγω υποστήριξης Μακρόν σε Ελλάδα

Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα Μέσα της Τουρκίας που κάνουν εκκλήσεις μέσω δημοσιευμάτων για εμπάργκο στα γαλλικά προϊόντα λόγω της υποστήριξης του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Οζάι Σεντίρ, διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, καλεί τους Τούρκους πολίτες να περιορίσουν και τις επισκέψεις τους στη Γαλλία.

«Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν ανέφερε την Τουρκία ονομαστικά, αλλά ξέρουμε τι εννοούσε. Η καλύτερη απάντηση σε αυτό το άσχημο ξέσπασμα θα ήταν να ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα στη Γαλλία. Όταν υπάρχει μια χώρα όπως η Ισπανία, η οποία έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας, δεν πρέπει να ξοδεύει κανείς χρήματα σε μια χώρα με έναν Πρόεδρο που είναι εχθρικός προς την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει:



«Εκτός από εκείνες που παράγονται και απασχολούν εργαζόμενους στην Τουρκία, οι γαλλικές μάρκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα. Η επιλογή να μην καταναλώνουμε ή να μην επισκεπτόμαστε τη Γαλλία..είναι ακριβώς μπροστά μας. Σε μόλις 11 μήνες, ο Μακρόν θα έχει φύγει ούτως ή άλλως. Δεν θα πεθάνουμε αν δεν πάμε στη Γαλλία για 11 μήνες και δεν χρησιμοποιήσουμε γαλλικές μάρκες, εκτός από αυτές που παράγονται στην Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

