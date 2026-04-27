ΠΑΣΟΚ: Νέος Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους - Τα αποτελέσματα για τα όργανα του κόμματος

 Στο Πολιτικό Συμβούλιο, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους, ενώ δεύτερη η Μιλένα Αποστολάκη με 251

Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τα νέα κομματικά όργανα, με τον Γιάννη Βαρδακαστάνη να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με 279 ψήφους. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους, ενώ δεύτερη η Μιλένα Αποστολάκη με 251.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

  1. Κώστας Τσουκαλάς 261
  2. Μιλένα Αποστολάκη 251
  3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
  4. Παύλος Γερουλάνος 228
  5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
  6. Μιχάλης Κατρίνης 226
  7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
  8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
  9. Παύλος Χρηστίδης 211
  10. Θανάσης Γλαβίνας 201
  11. Χάρης Δούκας 192
  12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
  13. Νίκος Μήλης 181
  14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
  15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
  16. Μιχάλης Αεράκης 174
  17. Μαρία Δαφέρμου 170
  18. Μάρα Κουκουδάκη 159
  19. Κατερίνα Σολωμού 144
  20. Έφη Χαλάτση 131
  21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
  22. Τόνια Αντωνίου 124
  23. Μιχάλης Τζελέπης 121


Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

  1. Κόκκιας  Σάκης 190 
  2. Καπώνης Δημοσθένης 184
  3. Ζούπη Εύα 159 
  4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
  5.  Τσούνης Χρήστος 159
  6.  Μηνοβγιούδης Στέλιος 156 
  7. Μπίνα Στέλλα 156 
  8. Πολίτης Θωμάς 150 
  9. Τσακάλου Δανάη 150 
  10. Αυξεντίου Κατερίνα 140 
  11. Τσαρος Περικλής 137 
  12. Νούσιος Βασίλης 124 
  13. Κατσίλας Γρηγόρης 123 
  14. Σιώζου Σεβαστή 120 
  15. Κονδύλης Χάρης 118
Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Κεντρική επιτροπή
