ΠΑΣΟΚ: Νέος Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους - Τα αποτελέσματα για τα όργανα του κόμματος

Η εφορευτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τα νέα κομματικά όργανα, με τον Γιάννη Βαρδακαστάνη να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με 279 ψήφους. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, πρώτος ήρθε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους, ενώ δεύτερη η Μιλένα Αποστολάκη με 251.
Αναλυτικά η ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
- Κώστας Τσουκαλάς 261
- Μιλένα Αποστολάκη 251
- Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
- Παύλος Γερουλάνος 228
- Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
- Μιχάλης Κατρίνης 226
- Άννα Διαμαντοπούλου 224
- Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
- Παύλος Χρηστίδης 211
- Θανάσης Γλαβίνας 201
- Χάρης Δούκας 192
- Κώστας Σκανδαλίδης 184
- Νίκος Μήλης 181
- Λευτέρης Καρχιμάκης 176
- Κώστας Παπαδημητρίου 174
- Μιχάλης Αεράκης 174
- Μαρία Δαφέρμου 170
- Μάρα Κουκουδάκη 159
- Κατερίνα Σολωμού 144
- Έφη Χαλάτση 131
- Φίλιππος Σαχινίδης 129
- Τόνια Αντωνίου 124
- Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ - Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
- Κόκκιας Σάκης 190
- Καπώνης Δημοσθένης 184
- Ζούπη Εύα 159
- Παπαγιανάκης Κώστας 159
- Τσούνης Χρήστος 159
- Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
- Μπίνα Στέλλα 156
- Πολίτης Θωμάς 150
- Τσακάλου Δανάη 150
- Αυξεντίου Κατερίνα 140
- Τσαρος Περικλής 137
- Νούσιος Βασίλης 124
- Κατσίλας Γρηγόρης 123
- Σιώζου Σεβαστή 120
- Κονδύλης Χάρης 118
