Το αποτύπωμα της επίσκεψης Μακρόν και η αναμονή των νέων δημοσκοπήσεων

Της Δώρας Αντωνίου

Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα κυριάρχησε επικοινωνιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο, στρέφοντας τα φώτα μακριά από την τρέχουσα πιεστική εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Εδωσε θετική ώθηση στην κυβέρνηση, που κλήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες να διαχειριστεί δύσκολα ζητήματα και επιζητούσε ένα παράθυρο φυγής προς τα εμπρός. Το ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί το θετικό momentum ή αν θα κάνουν την επανεμφάνισή τους δύσκολα στη διαχείρισή τους ζητήματα.

Το αποτύπωμα της επίσκεψης Μακρόν είναι θετικό, με τη διαβεβαίωση του Γάλλου Προέδρου ότι η Γαλλία θα είναι παρούσα σε περίπτωση που η Ελλάδα απειληθεί, να κυριαρχεί. Η ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής έδωσε και την τυπική υπόσταση σε όσα ειπώθηκαν προφορικά. Πέραν του στενά διμερούς ενδιαφέροντος, τόσο ο κ. Μακρόν όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησαν την ευκαιρία για να εκπέμψουν σαφή μηνύματα για το πως βλέπουν τις προκλήσεις που η Ευρώπη αντιμετωπίζει στην συγκυρία μεταβαλλόμενων διεθνώς συσχετισμών, ποιες προτεραιότητες πρέπει να τεθούν και με ποια εργαλεία μπορούν οι προκλήσεις που αναδύονται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Η προτεραιότητα σε επιμέρους σχήματα όταν υπάρχει δυσκολία επίτευξης ομοφωνίας, η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων άντλησης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αναγκαίων παρεμβάσεων, όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, οι αναφορές στην ανάγκη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη, το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, είναι μερικά από τα θέματα που οι δύο ηγέτες έθιξαν και βρίσκονται στην αιχμή των συζητήσεων που κυριαρχούν σε επίπεδο Ε.Ε. εδώ και αρκετό καιρό.

Ο πρωθυπουργός, στη χθεσινή εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε εκτενή αναφορά στην στρατηγική συμφωνία που, όπως είπε, αναβαθμίζει και εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τις ελληνογαλλικές σχέσεις. «Πρόκειται για μια συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα πιο ασφαλή, ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προοπτικές για συνέργειες, από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κυβερνοασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την αποτρεπτική μας ισχύ, μέσα από την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια του 2021» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Από σήμερα, βεβαίως, οι προβολείς στρέφονται ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα και μένει να φανεί αν και πόσο τα θέματα που δυσκόλεψαν την κυβέρνηση τις προηγούμενες εβδομάδες, θα συνεχίσουν να απασχολούν. Στον απόηχο των νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης Λαζαρίδη, η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. παραμένει τεταμένη. Η συνεδρίαση της Κ.Ο., που έχει ανακοινωθεί με στόχο ακριβώς να πέσουν οι τόνοι δυσαρέσκειας των βουλευτών, δεν θα γίνει την Πέμπτη, όπως αρχικά είχε συζητηθεί, αλλά την επόμενη εβδομάδα. Στην πράξη θα φανεί αν αυτή η μετάθεση θα λειτουργήσει εκτονωτικά ή αν θα συσσωρεύσει ακόμα περισσότερη γκρίνια.

Οι δημοσκοπήσεις είναι σημαντική παράμετρος για τις διαθέσεις των βουλευτών, αλλά και ένα δείγμα αν οι πρωτοβουλίες που το Μέγαρο Μαξίμου προκρίνει, όπως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη διάθεση επιπλέον 500 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2025, έχουν αποτέλεσμα. Οι πρώτες μετα- πασχαλινές δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξαν ότι το κυβερνών κόμμα έχασε τα κέρδη που έφερε η πολεμική κρίση και το αφήγημα της σταθερότητας. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η δημοσίευση νέων δημοσκοπήσεων, που θα έχουν συμπεριλάβει και την ανακοίνωση των νέων μέτρων, αλλά και τον απόηχο της επίσκεψης Μακρόν. Εκεί θα φανεί αν η αλλαγή ατζέντας αλλάζει και το δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Και από αυτό θα κριθούν σε σημαντικό βαθμό και οι διαθέσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Πηγή: skai.gr

